Космическая война: угрозы России сбивать спутники ставят в тупик западных юристов

Американские юристы в области космического права не знают, как будет правильно реагировать на атаку в космосе, так как таких прецедентов в мировой истории еще не было.

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Представитель МИД РФ Константин Воронцов заявил в ООН, что западные гражданские и коммерческие спутники, которые используются ВСУ, являются "законной военной целью", поэтому Москва может по ним ударить. Это заявление вызвало обеспокоенность юристов, работающих с космическим правом, так как такая угроза выдвигает на первый план непроверенную область международного права, пишет Reuters. Подобные действия россиян во время войны в Украине может резко обострить напряженность между Россией и США.

Сейчас украинские войска в значительной степени полагаются на спутниковый интернет Starlink от компании SpaceX Илона Маска. Также в Украине используют спутниковые снимки американской компании Maxar, десятки тысяч устройств связи в Украине полагаются на спутниковую сеть американского гиганта спутниковой связи Iridium.

Маск от комментариев по поводу возможной угрозы воздержался. Исполнительный директор Iridium Мэтт Деш заявил, что сбивать объекты в космосе нельзя, так как околоземное пространство уже стало довольно грязным, такие инциденты сделают космос непригодным для использования.

Юридическая неясность

В администрации президента США на угрозы россиян ответили лаконично: представитель Белого дома Джон Кирби заявил, что на любую атаку на инфраструктуру США последует ответ, однако он не стал вдаваться в подробности.

"Юридические аспекты всего этого на данный момент действительно не ясны, — сказал Брайан Уиден, аналитик космической политики в Secure World Foundation. — У нас нет примеров применения силы против спутников в военное время — там действительно не от чего отталкиваться".

Юристы заявляют, что остается спорным вопрос, будет ли российский удар нарушать Договор о космосе 1967 года, который запрещает размещение оружия массового уничтожения в космосе. Также существует конвенция об ответственности 1972 года, к которой присоединилась и Россия. Она предусматривает, что страны должны выплатить компенсацию за любой ущерб, причиненный ее космическими объектами.

На чем основаны угрозы России?

Издание напоминает, что в 2021 году РФ продемонстрировала действие противоспутниковой ракеты на одном из своих старых спутников на орбите, разнеся его вдребезги. После февральского вторжения западные официальные лица и компании стали обвинять Москву в неоднократных попытках взлома и подавления спутниковых интернет-сигналов.

Помимо России испытания противоспутниковых ракет проводили Соединенные Штаты, Китай и Индия.

Каким может быть ущерб?

Использование таких видов вооружения осуждают западные политики и астрономы, которые опасаются появления опасного орбитального мусора. Такой мусор ставит под угрозу критически важную космическую инфраструктуру, от пилотируемых космических станций до сетей GPS, на которые полагаются миллионы потребительских и правительственных платформ по всему миру.

Очевидно, что россиян прежде всего раздражает использование ВСУ спутниковой связи. Однако космическая сеть Starlink выстроена из примерно 3 тыс. взаимосвязанных спутников, окружающих Землю, а потенциальные противоспутниковые атаки могут быть нацелены только на небольшую часть сети, не выводя ее из строя полностью.

"Это усложняет расчеты для противника, — сказал генерал-лейтенант Филип Гаррант, заместитель командующего Космическими силами США по стратегии и операциям. — Если спутников много, они не знают, на какой из них нацелиться".

Поэтому эксперты уверены, что уничтожение нескольких объектов не даст заметного эффекта.

Напомним, 25 октября Международная космическая станция была вынуждена изменить орбиту, чтобы не столкнуться с космическим мусором, который оказался на ее пути. По информации американских журналистов, угрозой для МКС стали обломки аппарата "Космос-1408", который был уничтожен в ходе испытания Россией противоспутникового оружия на околоземной орбите. МКС вынуждена уже во второй раз спасаться от обломков: предыдущее столкновение чуть не произошло в июне.

Ранее сообщалось, что в ноябре 2021 года Россия провела испытание своего оружия, которое способно сбивать спутники. Целью для поражения был выбран неработающий космический объект "Космос-1408".