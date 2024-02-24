Радослав Сікорський вважає, що Вашингтон розчарує союзників, якщо не зможе допомогти Україні. Попри все, члени ЄС точно зможуть передати українській стороні мільйон снарядів.

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У випадку, якщо Конгрес США не схвалить допомогу Україні, багато країн будуть міркувати про те, аби розробляти власні програми ядерної зброї. Так вважає міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський, поділившись своїми думками в інтервʼю Bloomberg.

Якщо Сполучені Штати не нададуть допомогу, союзники розчаруються у Вашингтоні, який "не в змозі допомогти", тому їм потрібно буде більше покладатися на себе.

"Це матиме глибокі наслідки для всіх американських альянсів у всьому світі. Країни почнуть страхувати себе", — вважає Сікорський.

Польський міністр зазначив, що в такому разі союзники розглядатимуть можливість розробки програм ядерної зброї.

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Радослав Сікорський також наголосив, що члени ЄС зможуть виконати обіцянку надати Україні мільйон артилерійських снарядів. За словами глави польського МЗС, союзники вже змогли зібрати близько 850 тис. снарядів.

Що відомо про допомогу США наразі

Сенат США у лютому 2024 року проголосував за допомогу Україні, Ізраїлю та Тайваню на загальну суму 95 мільярдів доларів. Україна повинна отримати з них 61 млрд. Втім, законопроєкт для набуття чинності має отримати схвалення Палати представників США та підпис президента Джо Байдена.

Значною перепоною стало те, що за кілька днів після голосування Сенату за допомогу Україні спікер Палати представників Майк Джонсон відмовився розглядати його, а конгресмени пішли на канікули до 28 лютого.

Нагадаємо, західні ЗМІ вважають, що Володимир Путін "привласнив" Руспубліканську партію США.

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