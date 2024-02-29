Достаточно потерять 20% подлодок: в ISW рассказали, когда РФ может применить ядерное оружие

По словам аналитиков, порог применения ядерного оружия в РФ намного ниже, чем на Западе. Критерии ядерного ответа варьируются от "вторжения противника на территорию России" до "уничтожения 20% подлодок с баллистическими ракетами".

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27 февраля британское издание Financial Times опубликовало итоги расследования на основе, как сообщается, секретных российских военных документов за 2008-2014 годы, в которых излагаются критерии применения Россией тактического ядерного оружия. Об этом сообщает "Институт изучения войны" в сводке от 28 февраля.

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По данным журналистов, у России есть тактическое оружие, и имеющиеся документы показывают, что порог для ядерного удара, "если желаемый результат не может быть достигнут с помощью обычных средств", намного ниже, чем у Запада. Прежде об этом публично не заявлялось.

Критерии ядерного ответа варьируются от "вторжения противника на территорию России" до "уничтожения 20% российских подводных лодок с баллистическими ракетами". По словам экспертов, документы сохраняют актуальность для российской ядерной доктрины, несмотря на то, что им больше десяти лет.

У аналитиков ISW нет независимым подтверждений документам, но представители РФ часто прибегают к ядерной риторике и угрозам, чтобы таким образом ослабить поддержку Украины со стороны Запада.

Уже давно установлено, что российская ядерная доктрина включает в себя возможность использования ядерного оружия в конвенциональных войнах, при этом порог применения гораздо ниже, чем у западных стран.

Напомним, что в Пентагоне рассказали, как ответят РФ на угрозы космического оружия спутникам.

Также сообщалось, что если Вашингтон не поможет Киеву, союзники будут работать над программами ядерного оружия.