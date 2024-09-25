Прикордонники показали уламки збитого над Сумщиною "шахеда" (відео)

Українські прикордонники збили російський дрон зі стрілецької зброї. Загалом вночі над Сумщиною було знищено 7 ворожих "шахедів".

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Під час атаки України ударними дронами, прикордонники збили у Сумській області ворожий ударний безпілотний літальний апарат типу "Шахед". Про це повідомили у ДПСУ.

Як повідомляється, зафіксувавши вночі політ баражуючого боєприпасу, охоронці кордону відкрили вогонь по цілі зі стрілецької зброї, в результаті чого БПЛА впав.

Згодом прикордонники виявили рештки збитого "шахеда". Помітно, що після падіння ворожий дрон зробив декілька вирв на землі.

За інформацією Сумської обласної військової адміністрації, вночі 25 вересня у небі над Сумщиною сили протиповітряної оборони області збили 7 ворожих "шахедів". Всього ж у вересні вогневі групи знищили 88 повітряних цілей ворога.

Як повідомили у Повітряних Силах ЗСУ, вночі 25 вересня ворог атакував українські міста 32-ма ударними БпЛА з Приморсько-Ахтарська та Курська.

У результаті протиповітряного бою було збито 28 ударних БпЛА, а чотири ворожих безпілотники локаційно втрачено.

Окрім Сумщини, ППО також працювала у Дніпропетровській, Харківській, Київській, Черкаській, Кіровоградській, Полтавській, Миколаївській, Одеській та Херсонській областях.

Нагадаємо, із міста Глухів Сумської області вдалося евакуювати третину населення, зокрема 70% дітей.

Увечері 22 вересня російські авіаційні ракети влучили по місту Конотоп в Сумській області.