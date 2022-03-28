Думки
7 висновків за підсумками візиту Джо Байдена до Європи
"Візит Байдена до Польщі був не так про допомогу Україні, як про двостороннє партнерство між Варшавою та Вашингтоном". Думка.
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А тепер серйозно. Що показав візит Дж. Байдена до Європи на фоні війни в Україні?
- Сполучені Штати поки що не готові змінювати свою позицію щодо війни. Постачання зброї — ок, але не системи ППО або літаки. А це означає, що війна повинна продовжуватися, щоб Росія витрачала більше ресурсів за наш рахунок і глибше втягувалася, даючи Штатам привід, сприятливе тло, контекст і простір для маневру з мобілізації союзників, посилення свого впливу в регіонах та участі в переділі нафтогазового ринку.
- Варшавська промова Дж. Байдена була відверто порожньою. Це повторення всіх тих тез, які ми вже знаємо із вкрапленнями рейганівських ідеологем 1980-х років, завдяки яким адміністрація Байдена хоче сколотити нову прозахідну глобальну коаліцію, зокрема проти Китаю.
- США включилися з головою в переділ нафтогазового ринку. Плани, зазначені Євросоюзом, щодо диверсифікації постачання газу до 2030 року, на руку Вашингтону, який нарощуватиме експорт ЗПГ до Європи протягом наступних 3-5 років, поки там добудують інфраструктуру. Поки що США пообіцяли європейцям гарантовані постачання 15 млрд кубометрів газу до кінця цього року. Це небагато, зате відразу позначає їхню роль у майбутньому газових поставок у Європі.
- У ЄС створюють новий орган, який управлятиме закупівлями газу. Фактично це відродження ідеї Європейського енергетичного союзу 2014 року. Це призведе до централізації процесу імпорту газу до Європи, яким керуватиме Єврокомісія, а отже, до посилення наднаціональних структур у ЄС. Щоправда, поки що незрозуміло, як цей новий механізм узгоджуватиметься з національними енергетичними інтересами інших країн та приватних компаній. Але тенденція очевидна.
- П'ятий пакет санкцій, узгоджений між США та ЄС — це такий "середній варіант" між бездіяльністю (на тлі візиту Байдена це було неможливо) та пакетом радикальних заходів, який пропонували Польща, Чехія та Словенія у своїх "10 пунктах", включаючи морську блокаду, заморозку видачі віз усім росіянам та відключення ВСІХ російських банків від SWIFT. У результаті вирішили просто розширити список персональних санкцій, а також список санкцій проти оборонних підприємств РФ (частина з яких уже була під санкціями). Британія та США ще окремо лише для себе запровадили обмеження, пов'язані з російськими золотовалютними резервами.
- Візит Байдена до Польщі був не так про допомогу Україні, як про двостороннє партнерство між Варшавою та Вашингтоном. Керівна партія Польщі давно вибудовувала тісне співробітництво із США, роблячи саме на нього ставку як альтернативу франко-німецькому тандему в Євросоюзі. Те, що почалося за Трампа, триває за Байдена, а війна в Україні стимулює розвиток цього процесу. Більше того, на тлі кризи, створеної вторгненням Росії в Україну, Польща отримує можливість завдяки своїй мегаактивній ролі в підтримці України реанімувати переговори із США про розміщення постійної бази на їхній території, участь США у програмі переозброєння польської армії, і навіть зам'яти питання, пов'язані з критикою внутрішньої політики Варшави з боку демократів, через яку відносини Польщі та США у 2021 році не склалися.
- Крім того, активізація США на польському напрямку продиктована і конкуренцією з Британією, яка з перших днів війни була особливо активною та енергійною в розширенні своєї військової присутності та політичного впливу у Балто-Чорноморському регіоні. Штати не можуть дозволити собі відставати, віддаючи Лондону ініціативу у вибудовуванні свого альянсу на базі "дуги Тримор'я" у Європі, до якої входять проамериканські країни Євросоюзу.
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