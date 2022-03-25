Викривальниця путінського фашизму. Про що Мадлен Олбрайт попереджала світ

Незадовго до смерті ексдержсекретарка США Мадлен Олбрайт написала книгу "Фашизм: Попередження". В ній вона перерахувала небезпеки, які несуть для демократичної цивілізації сучасні автократичні режими, і пропонувала звернути увагу на політику Володимира Путіна.

23 березня від онкологічного захворювання померла Мадлен Олбрайт, ексдержсекретарка США та одна з найвпливовіших американських політикинь. Пік її кар'єри припав на 1990-ті, дві каденції президентства Білла Клінтона. 1993 року Олбрайт стала постійною представницею США в ООН, а 1997-го обіймала посаду державного секретаря в адміністрації Клінтона. Вона стала першою жінкою на цій посаді у США, найвищій для громадянина, який народився не на території Штатів.

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Під час активної політичної кар'єри Мадлен Олбрайт вела жорсткий зовнішньополітичний курс, зокрема виступала за збереження санкцій проти Іраку, вважаючи, що, попри високу ціну таких дій для Заходу, їх треба продовжувати. Також вона заявляла про необхідність зміцнення НАТО через поширення нових типів зброї масового знищення та вітала появу нових членів Альянсу — Польщі, Чехії та Угорщини, працювала в комісії НАТО — Україна.

"Світ змінився. Колективний захист залишається ключовим завданням НАТО. Ракетні технології зробили наші кордони вразливими до загроз, що зароджуються дуже далеко від цих кордонів. Найкраще зупиняти цю нестабільність до того, як вона досягне території НАТО", — говорила Олбрайт під час виступу в штаб-квартирі Альянсу в Брюсселі у 1998 році.

[ + – ] Мадлен Олбрайт з офіцерами НАТО під час церемонії прийняття нових членів Альянсу, 1999 року. Фото: Вiкiпедiя

Найвідомішим прикладом жорсткості, навіть жорстокості, Мадлен Олбрайт стала її підтримка масових бомбардувань Югославії силами НАТО. Операція "Союзна сила" тривала з 24 березня до 10 червня 1999 року, внаслідок якої зруйнували десятки тисяч житлових будинків, школи, лікарні. За різними оцінками, загальна кількість жертв коливається від 1 до 2,5 тис. осіб.

Водночас Олбрайт була розумною дипломаткою, яка глибоко аналізувала поточний світовий порядок. У 2018 році вона написала книгу "Фашизм: Попередження", в якій резюмувала свій досвід спілкування з автократичними лідерами різних країн та сформулювала основні риси сучасного фашизму. Говорила Олбрайт і про Володимира Путіна — як про одну із загроз світовій демократії.

Тирани близько. З ким зі світових лідерів була знайома Мадлен Олбрайт

У російських медіа та блогосфері вже давно поширений вираз "несуни демократії": презирливе позначення того, як США намагається встановити свою гегемонію у світі. Мадлен Олбрайт теж наклеїли такий ярлик. Вона мала вагомі причини для такої жорсткої політики: вона надто добре знала і бачила, що роблять з людьми тоталітарні режими.

Справжнє ім'я Олбрайт — Марія Яна Корбелова, вона народилася в 1937 році в Празі в сім'ї дипломата Йозефа Корбела. Коли дівчинці було два роки, гітлерівські війська окупували Чехію і сім'я евакуювалася до Великобританії. Роком пізніше сім'я ховалась у бомбосховищах Лондона під час масованих авіанальотів нацистів — спланувавши операцію "Бліц", Гітлер хотів захопити острів і тероризував англійців з повітря. Набагато пізніше, у віці 59 років, Олбрайт дізналася, що багато членів єврейської частини її сім'ї загинули в нацистських таборах смерті.

Після війни Йозеф Корбел із сім'єю повернувся до Праги, однак із встановленням комуністичного режиму його змусили звільнитися з дипломатичної посади як противника комунізму. Корбели змушені були шукати політичний притулок за океаном — так Мадлен опинилася у США.

Під час навчання в американських навчальних закладах вона вивчала питання свободи слова в комуністичних країнах. Диплом у коледжі писала про Зденека Фірлінгера, чеського політика, прем'єр-міністра країни в 1945-46 роках. Її дисертація в Колумбійському університеті присвячена ролі журналістів у подіях Празької весни 1968 року.

[ + – ] Беньямін Нетаньяху, Мадлен Олбрайт та Ясір Арафат Фото: Вiкiпедiя

У статусі держсекретарки Мадлен Олбрайт зустрічалася з главами багатьох країн світу, зокрема автократичних. Наприклад, вона брала участь в арабо-ізраїльських переговорах і була знайома з главою Палестини Ясіром Арафатом. Олбрайт була однією з небагатьох західних політиків, хто відвідав Північну Корею для переговорів із Кім Чен Іром. Також вона зустрічалася зі Слободаном Мілошевичем, Уго Чавесом та Віктором Орбаном. Олбрайт була знайома і з Володимиром Путіним, і згодом згадувала, що він холодний, майже як рептилія; "Він дуже розумний, і чудово "грає у слабкість".

"У Путіна є план, як відокремити нас від наших союзників, і він починає це робити, розділяючи західну та східну Європу", — говорила Олбрайт в інтерв'ю The Guardian. Також вона згадувала, як росіяни скаржилися, що колись їхня країна була суперпотужною, а тепер це "Бангладеш із ракетами", а Путін вважає себе рятівником нації.

"Я знаю його плани"

У своїй книзі "Фашизм: Попередження" Мадлен Олбрайт зробила парадоксальну заяву. На її думку, фашизм — це не ідеологія, а система та метод.

"Це процес захоплення та утримання влади. Фашист — той, хто ідентифікує себе з однією групою, зазвичай скривдженою більшістю, на противагу меншій групі. І більшість править, не даючи жодних прав меншості. Насильство — ключовий елемент фашизму, який використовують для досягнення політичних цілей і втримання влади. Фашистський лідер — це гопник з армією", — пояснювала Олбрайт своє бачення виданню Vox.

[ + – ] Мадлен Олбрайт вкрай турбували дружні стосунки Трампа та Путіна, які підштовхували світ до авторитаризму. Фото: Вiкiпедiя

У 2018 році, коли опублікували її книгу, президентом США був Дональд Трамп, тому Мадлен Олбрайт аналізувала насамперед його політику. Вона вважала, що Трамп дуже близько підійшов до фашизму з його гаслом Make America Great Again. Але все ж таки він не перетнув червону межу, оскільки не кидав за ґрати своїх опонентів і не використав армію, щоб нападати на сусідів. Проте Олбрайт вкрай турбували дружні стосунки Трампа та Путіна, які підштовхували світ до авторитаризму.

"Путін — колишній офіцер КДБ, він вміє використовувати пропаганду. Насправді він має план розширення впливу Росії, як він це робить на Близькому Сході, а потім підриву наших відносин з союзниками — через мілітаризацію повістки в центральній та Східній Європі й провал їх виборів. Коли Трамп потурає Путіну, говорить про вихід з НАТО і запитує, чи виконують наші союзники свої зобов'язання, це подарунок Путіну й удар по демократії в усьому світі. Здається, у них існують братні стосунки автократів, і це дуже тривожно", — говорила Мадлен Олбрайт у 2019 році.

Тоді американські медіа звинувачували її в панікерстві та роздмухуванні неактуальної фашистської повістки.

"Так, я панікерка. Це і є моя мета — попередити про фашизм, про який суспільство благодушно не думає", — відповідала на це Олбрайт. На жаль, її попередження справдилися в найстрашніший спосіб.

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