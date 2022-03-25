Обличительница путинского фашизма. О чем Мадлен Олбрайт предупреждала мир

Незадолго до смерти экс-госсекретарь США Мадлен Олбрайт написала книгу "Фашизм: Предупреждение". В ней она перечислила опасности, которые несут для демократической цивилизации современные автократические режимы, и предлагала обратить пристальное внимание на политику Владимира Путина.

23 марта от онкологического заболевания умерла Мадлен Олбрайт, экс-госсекретарь США и одна из наиболее влиятельных американских политиков. Пик ее карьеры пришелся на 1990-е, две каденции президентства Билла Клинтона. В 1993 году Олбрайт стала постоянным представителем США в ООН, а в 1997-м заняла пост государственного секретаря в администрации Клинтона. Она стала первой женщиной на этой должности в США, самой высокой для гражданина, родившегося не на территории Штатов.

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Во время активной политической карьеры Мадлен Олбрайт вела жесткий внешнеполитический курс, в частности, выступала за сохранение санкций против Ирака, считая, что, несмотря на высокую цену таких действий для Запада, их нужно продолжать. Также она заявляла о необходимости укрепления НАТО ввиду распространения новых типов оружия массового уничтожения и приветствовала появление новых членов Альянса — Польши, Чехии и Венгрии, работала в комиссии НАТО — Украина.

"Мир изменился. Коллективная защита остается ключевой задачей НАТО. Ракетные технологии сделали наши границы уязвимыми к угрозам, зарождающимся очень далеко от этих границ. Лучше всего останавливать эту нестабильность до того, как она достигнет территории стран НАТО", — говорила Олбрайт во время выступления в штаб-квартире Альянса в Брюсселе в 1998 году.

[ + – ] Мадлен Олбрайт с офицерами НАТО во время церемонии принятия новых членов Альянса, 1999 г. Фото: Википедия

Наиболее известным примером жесткости, даже жестокости Мадлен Олбрайт стала ее поддержка массовых бомбардировок Югославии силами НАТО. Операция "Союзная сила" длилась с 24 марта по 10 июня 1999 года, в результате были разрушены десятки тысяч жилых домов, школы, больницы. По разным оценкам, общее количество жертв колеблется от 1 до 2,5 тыс. человек.

При этом Олбрайт была умным, глубоко анализирующим мировую повестку дипломатом. В 2018 году она написала книгу "Фашизм: Предупреждение", в которой резюмировала свой опыт общения с автократическими лидерами разных стран и сформулировала основные черты современного фашизма. Говорила Олбрайт и о Владимире Путине — как об одной из угроз мировой демократии.

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В российских медиа и блогосфере уже давно распространено выражение "несуны демократии": презрительное обозначение того, как США пытается установить свою гегемонию в мире. Мадлен Олбрайт тоже наклеили такой ярлык. У нее же были веские причины для столь жесткой политики: она слишком хорошо знала и видела, что делают с людьми тоталитарные режимы.

Настоящее имя Олбрайт — Мария Яна Корбелова, она родилась в 1937 году в Праге в семье дипломата Йозефа Корбела. Когда девочке было два года, гитлеровские войска оккупировали Чехию, и семья эвакуировалась в Великобританию. Годом позже семья пряталась в бомбоубежищах Лондона во время массированных авианалетов нацистов — спланировав операцию "Блиц", Гитлер хотел захватить остров и терроризировал англичан с воздуха. Гораздо позже, в возрасте 59 лет, Олбрайт узнала, что многие члены еврейской части ее семьи погибли в нацистских лагерях смерти.

После войны Йозеф Корбел с семьей вернулся в Прагу, однако с установлением коммунистического режима его вынудили уволиться с дипломатической должности, как противника коммунизма. Корбелы были вынуждены искать политическое убежище за океаном — так Мадлен оказалась в США.

Во время учебы в американских учебных заведениях она изучала вопросы свободы слова в коммунистических странах. Диплом в колледже писала о Зденеке Фирлингере, чешском политике, премьер-министре страны в 1945-46 годах. Ее диссертация в Колумбийском университете была посвящена роли журналистов в событиях Пражской весны 1968 года.

[ + – ] Беньямин Нетаньяху, Мадлен Олбрайт и Ясир Арафат Фото: Википедия

В статусе госсекретаря Мадлен Олбрайт встречалась с главами многих стран мира, в том числе автократических. В частности, она участвовала в арабо-израильских переговорах и была знакома с главой Палестины Ясиром Арафатом. Олбрайт была одной из немногих западных политиков, кто посетил Северную Корею для переговоров с Ким Чен Иром. Также она встречалась со Слободаном Милошевичем, Уго Чавесом и Виктором Орбаном. Олбрайт была знакома и с Владимиром Путиным, и впоследствии вспоминала, что он "холоден, почти как рептилия"; "Он очень умен, и отлично "играет в слабость".

"У Путина есть план, как отделить нас от наших союзников, и он начинает это делать, разделяя западную и восточную Европу", — говорила Олбрайт в интервью The Guardian. Также она вспоминала, как россияне жаловались, что некогда их страна была супермощной, а теперь это "Бангладеш с ракетами", а Путин считает себя спасителем нации.

"Я знаю его планы"

В своей книге "Фашизм: Предупреждение" Мадлен Олбрайт сделала парадоксальное заявление. По ее мнению, фашизм — это не идеология, а система и метод.

"Это процесс захвата и удержания власти. Фашист - тот, кто идентифицирует себя с одной группой, обычно обиженным большинством, в противовес меньшей группе. И большинство правит, не давая никаких прав меньшинству. Насилие — ключевой элемент фашизма, которое используют для достижения политических целей и удержания власти. Фашистский лидер — это гопник с армией", — так объясняла Олбрайт свое видение изданию Vox.

[ + – ] Мадлен Олбрайт крайне тревожили дружеские отношения Трампа и Путина, которые подталкивали мир к авторитаризму Фото: Википедия

В 2018 году, когда была опубликована ее книга, президентом США был Дональд Трамп, поэтому Мадлен Олбрайт анализировала, прежде всего, его политику. Она считала, что Трамп очень близко подошел к фашизму с его лозунгом Make America Great Аgain. Но все же он не пересек красную черту, поскольку не бросал за решетку своих оппонентов и не использовал армию, чтобы нападать на соседей. Однако Олбрайт крайне тревожили дружеские отношения Трампа и Путина, которые подталкивали мир к авторитаризму.

"Путин — бывший офицер КГБ, он умеет использовать пропаганду. На самом деле у него есть план расширения влияния России, как он это делает на Ближнем Востоке, а затем подрыва наших отношений с союзниками — через милитаризацию повестки в центральной и Восточной Европе и провал их выборов. Поэтому, когда Трамп потворствует Путину, говорит о выходе из НАТО и задается вопросом, выполняют ли наши союзники свои обязательства, это подарок Путину и удар по демократии во всем мире. Кажется, что между ними существуют отношения братства автократов, и это очень тревожно", — говорила Мадлен Олбрайт в 2019 году.

В то время американские медиа обвиняли ее в паникерстве и раздувании неактуальной фашистской повестки.

"Да, я паникерша. Это и есть моя цель — предупредить о фашизме, о котором общество благодушно не думает", — отвечала на это Олбрайт. К сожалению, ее предупреждения сбылись самым страшным образом.

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