Стать драконом. Почему атака на Медведчука не сделает Зеленского "своим" для националистов

Система проглотила Зеленского окончательно. С плохо скрываемым удивлением наблюдаю, как Зеленский превратился в Порошенко.

Еще недавно это был наш президент. Еще недавно он призывал не делить украинцев на русско- и украиноговорящих, на правильных и неправильных.

Обещал, что не будет делить украинцев на электорат, на западных и восточных, на патриотов и патріотів. А будет строить новое государство, где все мы сможем объединиться и строить будущее для наших детей.

Но — уже делит. Уже, когда надо, затыкает рты СМИ. Уже пригоняет Карасей под офисы телеканалов. Уже пользуется услугами патриотических ботов. Уже использует все инструменты Порошенко.

Такое впечатление, что Зеленский собрался на досрочные выборы, и что он выбрал прозападный электорат как опорный.

Разница только в том, что Порошенко использовал все это прагматично. Он четко понимал, что делает, когда включал патриота, армие-, мово- и украинофила. Разделял и властвовал.

А Зеленский — не понимает. "Сознательно" и Зеленский — никогда даже не ночевали в одном доме. Его ведет Система, которую, в том числе, создал Порошенко.

А значит, Система переживет Зеленского. Она хитрая. Она давно носит трусы с триколором, сверху вышиванка, а на голове американский флаг. Ей все равно, кто там президент. Разумный — договоримся. Неразумный — буду помогать.

Сейчас она Зеленскому помогает. Это лучшая уловка любой Системы. Сначала она помогает, но потом тебя выносят на вилах, а Система говорит, куда нести.

И, совершенно зря Зеленский надеется, что за хорошую службу ему помогут. Уже сейчас одной рукой президента гладят, а другой — публикуют на него компромат. Делают это и свои, и западники.

На самом деле, преЗедент уже помазанный. Знаете, в криминальном мире есть такое. Пока человек не нарушил закон, ему нельзя доверять. Зеленский — нарушил. Теперь он помазанный. Только не миром, а кое-чем другим. А значит, никуда он не уйдет.

Был у Зеленского единственный шанс: демонтировать Систему и создать Украину. Создать власть, которая преследует интересы страны, хотя бы на уровне Польши или Турции.

Но у него обнаружилось слабое место. Он выбрал методику быстрых побед, и Система быстро его съела. Хочешь побед — их есть у меня!

И вопрос не в Медведчуке. Действительно, странно не убрать кума Путина из украинской политики. За семь лет войны можно было сподобиться. Но никто не хотел. Зеленский тоже не хотел, но у него вдруг возникла критическая ситуация. Что делать?! И тут Система показала: вот, сделай шаг, и миллионы людей тебя полюбят.

Так и случилось, потому что у Системы есть не только Караси, но и те, кто любят. Да, за деньги. Да, не по-честному. Ну и что?

"Любят! Наконец-то! После месяцев постоянного унижения, меня наконец любят!" — подумал вчерашний юморист Вова.

Уверен. Его ждут новые поводы. Сделай А — получи любовь. Сделай Б — получи признание. Только не делай С — иначе получишь порицание. Так воспитывают мужей и прислугу.

Вопрос в том, чего захочет Система дальше. Она уже протянула щупальца к тотальному контролю над медиа. Но это не все. А Система хочет — все!

Поможет ей в этом прекрасный мальчик Вова, который так любил, когда его любят.

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Публикуется с согласия автора.