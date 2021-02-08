Стати драконом. Чому атака на Медведчука зробить Зеленського "своїм" для націоналістів

Система проковтнула Зеленського остаточно. З погано прихованим подивом спостерігаю, як Зеленський перетворився на Порошенка.

Ще нещодавно це був наш президент. Ще нещодавно він закликав не ділити українців на російсько- та україномовних, на правильних і неправильних.

Обіцяв, що не ділитиме українців на електорат, на західних і східних, на патриотов і патріотів. А будуватиме нову державу, де всі ми зможемо об'єднатися та будувати майбутнє для наших дітей.

Але — уже ділить. Уже, коли треба, затикає роти ЗМІ. Уже приганяє Карасів під офіси телеканалів. Уже користується послугами патріотичних спамерських пошукових роботів. Уже використовує всі інструменти Порошенка.

Таке враження, що Зеленський зібрався на дострокові вибори, і що він обрав прозахідний електорат як опорний.

Різниця тільки в тому, що Порошенко використовував усе це прагматично. Він чітко розумів, що робить, коли вмикав патріота, арміє-, мово- й українофільство. Поділяв і панував.

А Зеленський — не розуміє. "Свідомо" та Зеленський — ніколи навіть не ночували в одному будинку. Його веде Система, яку, зокрема, створив Порошенко.

А значить, Система переживе Зеленського. Вона хитра. Вона давно носить труси з триколором, зверху вишиванка, а на голові американський прапор. Їй все одно, хто там президент. Розумний — домовимося. Нерозумний — допомагатиму.

Зараз вона Зеленському допомагає. Це найкраща хитрість будь-якої Системи. Спочатку вона допомагає, але потім тебе виносять на вилах, а Система каже, куди нести.

І, зовсім даремно Зеленський сподівається, що за хорошу службу йому допоможуть. Уже зараз однією рукою президента гладять, а іншою — публікують на нього компромат. Роблять це і свої, і західники.

Насправді, ПреЗедент вже помазаний. Знаєте, у кримінальному світі є таке. Поки людина не порушила закон, їй не можна довіряти. Зеленський — порушив. Тепер він помазаний. Тільки не світом, а чимось іншим. А значить, нікуди він не піде.

Був у Зеленського єдиний шанс: демонтувати Систему і створити Україну. Створити владу, яка переслідує інтереси країни, хоча б на рівні Польщі або Туреччини.

Але у нього виявилося слабке місце. Він обрав методику швидких перемог, і Система швидко його з'їла. Хочеш перемог — їх їсти в мене!

І питання не в Медведчуці. Дійсно, дивно не прибрати кума Путіна з української політики. За сім років війни можна було й вирішити щось. Але ніхто не хотів. Зеленський теж не хотів, але у нього раптом виникла критична ситуація. Що робити?! І тут Система показала: ось, зроби крок, і мільйони людей тебе полюблять.

Так і сталося, тому що у Системи є не тільки Карасі, а й ті, хто люблять. Так, за гроші. Так, не по-чесному. Ну і що?

"Люблять! Нарешті! Після місяців постійного приниження, мене нарешті люблять!" — подумав вчорашній гуморист Вова.

Упевнений. На нього чекають нові приводи. Зроби А — отримай любов. Зроби Б — отримай визнання. Тільки не роби С — інакше отримаєш осуд. Так виховують чоловіків і прислугу.

Питання в тому, чого захоче Система далі. Вона вже простягнула щупальці до тотального контролю над медіа. Але це не все. А Система хоче — все!

Допоможе їй у цьому прекрасний хлопчик Вова, який так любив, коли його люблять.

Першоджерело.

Публікується за згодою автора.