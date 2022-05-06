Єрмак розповів, чому майбутня угода про гарантії безпеки працюватиме

За словами голови ОП, договір будується на необхідності дотримуватись зобов'язань, але якщо хтось із країн гарантів відмовиться виконувати умови, то це зроблять інші.

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Глава Офісу Президента Андрій Єрмак розповів, чому майбутній договір про гарантії безпеки для України працюватиме в разі повторного нападу Росії. За його словами, угода будується на необхідності дотримуватись зобов'язань, проте якщо хтось із країн-гарантів відмовиться виконувати їх, то це зроблять інші. Про це Єрмак розповів в інтерв'ю "РБК-Україна".

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Чиновник заявив, що всі міжнародні відносини будуються на нормі римського права — "договори мають виконувати". Він додав, що Київ наполягає на юридичних зобов'язаннях та неможливості переглянути угоду в разі зміни урядів та курсів у країнах.

"І щоб взаємна відповідальність гарантів слугувала додатковим фактором як нашої безпеки, так і Європи в цілому", — сказав глава ОП.

Андрій Єрмак також розповів, що якщо хтось із гарантів безпеки відмовиться виконувати свої зобов'язання, то за таких жорстких умов це зроблять інші країни-гаранти.

"У будь-якому разі, враховуючи уроки Будапештського меморандуму, стрижень нашої безпеки — це потужні збройні сили, це сильна, розгалужена та вбудована у світову економіку", — підсумував він.

На якому етапі угода про майбутні гарантії безпеки

За словами Андрія Єрмака, робота над майбутньою угодою щодо гарантій безпеки триває постійно. Він розповів, що консультації йдуть на рівні глав держав, радників із питань національної безпеки, а також Міністерства закордонних справ. Остаточний формат ще в процесі погодження. Глава ОП також розповів, що договір про гарантії може бути як один, так і з кожною окремою країною, якщо якісь моменти стосуватимуться лише двосторонніх відносин. А гарантами для України готові стати США, Великобританія, Франція, Німеччина, Туреччина, Польща, Італія та багато інших.

Якими будуть гарантії для України

Андрій Єрмак заявив, що гарантіями для нашої держави мають бути у вигляді постачання озброєння, санкцій проти Росії, фінансової допомоги, питань кібербезпеки, обміну розвідувальними даними та іншої допомоги.

"У різних країнах дуже різні законодавства, а ми хочемо, щоб майбутні угоди пройшли процедуру ратифікації. Остаточний формат ще в процесі погодження. Але на 72-й день війни ми точно розуміємо, протягом якого терміну, що нам необхідно, в яких обсягах", — додав Єрмак.

Нагадаємо, Андрій Єрмак розповів, що долю Криму та ОРДЛО мають вирішувати на зустрічі Зеленського та Путіна. За його словами, зараз першочерговим завданням є повернути армію Росії на кордони, які були до 23 лютого. Він зазначив, що президент України готовий сідати за стіл переговорів.

5 травня речник Володимир Зеленського Сергій Никифоров розповів, що мирні переговори України та Росії призупинилися. За його словами, члени делегацій будь-якої миті можуть скликати черговий раунд переговорів. Однак це відбувається через те, що всі питання в межах цих повноважень розв'язано.