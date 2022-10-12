Байден вимагав від Зеленського не критикувати постачання озброєнь, — The Washington Post

За словами чиновників із Білого дому, відносини між двома президентами не завжди були гладкими. Якщо Україна говоритиме про малі обсяги допомоги, Джо Байдену стане складніше просити в Конгресу гроші на війну.

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Президент США Джо Байден вимагав від його українського колеги Володимира Зеленського не критикувати обсяги постачання американської зброї. Про це пише американська газета The Washington Post із посиланням на джерело у Білому домі.

Після початку повномасштабної війни з Росією, Байден і Зеленський спілкувалися приблизно раз на 2-3 тижні. У понеділок, 10 жовтня, Байден телефоном засудив масовані ракетні удари РФ та обіцяв відправляти Україні допомогу для оборони.

Відносини між двома президентами не завжди були гладкими. Зеленський неодноразово та публічно закликав Штати й інших західних союзників робити більше — відправляти додаткове озброєння, запроваджувати жорсткі санкції та інші заходи, констатували у Білому домі.

"Байден розумів, що Зеленський має захищати свій народ. У приватному порядку Байден сказав, що йому буде важко просити гроші в Конгресу, якщо Зеленський покаже невдячність і продовжить говорити, що цього мало", — сказав один із колишніх чиновників Білого дому.

[ + – ] Сполучені Штати заперечили ідею підштовхування України до переговорів із Росією

Коли Байдена запитують, як довго можна очікувати від Сполучених Штатів мільярдів допомоги на війну проти РФ, він і його головні помічники відповідають: "Стільки, скільки буде потрібно".

Американські чиновники кажуть, що ні Росія, ні Україна не здатні одразу виграти війну. У Штатах заперечили ідею підштовхування України до переговорів з агресором. Вашингтон не знає, як виглядатиме кінець війни, оскільки все залежить від Києва.

"Це рішення мають ухвалити українці. Наше завдання зараз полягає в тому, щоб допомогти їм бути кращими на полі бою і того дня, коли вони вирішать сісти за дипломатичний стіл", — сказав високопосадовець Держдепартаменту.

Нагадаємо, що з наближенням зими Київ змушений переглянути заявку на надання озброєння від країн Заходу. Головним пріоритетом стала нова система протиповітряної оборони, оскільки армія РФ посилила удари по інфраструктурі.

Білий дім раніше підтверджував надання Україні допомоги у постачанні зброї, незважаючи на залякування російського президента Володимира Путіна.

Міністр оборони України Олексій Резніков 12 жовтня розповів про прибуття в Україну німецької системи ППО IRIS-T. На підході також американські системи ППО NASAMS.