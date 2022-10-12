Байден требовал от Зеленского не критиковать поставки вооружений, – The Washington Post

По словам чиновников из Белого дома, отношения между двумя президентами не всегда были гладкими. Если Украина будет говорить о малых объемах помощи, Джо Байдену станет сложнее просить у Конгресса денег на войну.

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Президент США Джо Байден требовал от его украинского коллеги Владимира Зеленского не критиковать объемы поставок американского оружия. Об этом пишет американская газета The Washington Post со ссылкой на источник в Белом доме.

После начала полномасштабной войны с Россией, Байден и Зеленский общались примерно раз в 2-3 недели. В понедельник, 10 октября, Байден по телефону осудил массированные ракетные удары РФ и обещал отправить Украине помощь для обороны.

Отношения между двумя президентами не всегда были гладкими. Зеленский неоднократно и публично призывал Штаты и других западных союзников делать больше — отправлять дополнительное вооружение, вводить жесткие санкции и другие меры, констатировали в Белом доме.

"Байден понимал, что Зеленский должен защищать свой народ. В частном порядке Байден сказал, что ему будет трудно просить деньги у Конгресса, если Зеленский покажет неблагодарность и продолжит говорить, что этого мало", — сказал один из бывших чиновников Белого дома.

[ + – ] Соединенные Штаты исключили идею подталкивания Украины к переговорам с Россией

Когда Байдена спрашивают, как долго можно ожидать от Соединенных Штатов миллиардов помощи на войну против РФ, он и его главные помощники отвечают: "Столько, сколько потребуется".

Американские чиновники говорят, что ни Россия, ни Украина не способны сразу выиграть войну. В Штатах исключили идею подталкивания Украины к переговорам с агрессором. Вашингтон не знает, как будет выглядеть конец войны, поскольку все зависит от Киева.

"Это решение должны принять украинцы. Наша задача сейчас состоит в том, чтобы помочь им быть лучше на поле боя и в тот день, когда они решат сесть за дипломатический стол", — сказал высокопоставленный чиновник Госдепартамента.

Напомним, что с приближением зимы Киев вынужден пересмотреть заявку на предоставление вооружения от стран Запада. Главным приоритетом стала новая система противовоздушной обороны поскольку армия РФ усилила удары по инфраструктуре.

Белый дом ранее подтверждал оказание Украине помощи в поставках оружия, несмотря на запугивания российского президента Владимира Путина.

Министр обороны Украины Алексей Резников 12 октября рассказал о прибытии в Украину немецкой системы ПВО IRIS-T. НА подходе также американские системы ПВО NASAMS.