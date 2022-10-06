Потребность в ПВО: Киев меняет свой запрос на военную помощь, – Politico

По информации журналистов, украинские власти боятся, что Кремль усилит обстрел украинских городов, когда линия фронта рухнет. В связи с этим Киев надеется усилить систему противовоздушной обороны.

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С приближением зимы Киев пересматривает свою заявку на западное вооружение. Об этом сообщает издание Politico.

Как пишут журналисты, украинская власть опасается, что президент РФ Владимир Путин даст приказ усилить ракетные удары по гражданской инфраструктуры в Украине после того, как линия его фронта рухнет.

В связи с этим Киев надеется усилить ПВО.

"Во главе списка стоит новая система противовоздушной обороны из-за опасений, что Владимир Путин усилит ракетные удары по гражданским объектам, когда его линия фронта рухнет", — в частности, подчеркивается в статье.

В настоящее время, по информации издания, в Украине с рабочим визитом находится экс-глава НАТО Андерс Фог Расмуссен. Он совместно с главой Офиса президента Андреем Ермаком разрабатывает Киевское соглашение о безопасности. Этот договор поощряет Запад взять на себя обязательства по долгосрочным гарантиям безопасности с Украиной, включая постоянную материальную поддержку военных усилий и восстановление украинской оборонной промышленности, чтобы государство в ближайшие годы могло начать производить и поставлять в армию собственное оружие.

Позже на этой неделе Расмуссен встретится с официальными лицами США и сможет передать пожелания Украины относительно вооружения.

Новый пакет помощи: упор на ракетные системы

В новый пакет военной помощи США на сумму $625 млн, объявленный во вторник, не было включено никаких новых средств ПВО. Администрация Байдена сосредоточилась на точных артиллерийских и ракетных системах и боеприпасах. Это оружие будет критически важным в течение следующих нескольких недель, так как ВСУ продолжают контрнаступление.

К ноябрю Украина также получит две усовершенствованные зенитно-ракетные системы производства Raytheon. Они могут сбивать беспилотники, ракеты и вертолеты, а это как раз то, что нужно Киеву сегодня.

Тем не менее эти и еще шесть зенитно-ракетных систем, которые должны прибыть в дальнейшем, не доставят в Украину достаточно быстро. А значит Киев не сможет обеспечить прикрытие украинских городов в воздухе в сжатые сроки.

Как пишут журналисты, западные партнеры пока не намерены отказываться от своих передовых средств противоракетной обороны и передать их Киеву. Кроме того, на заключение новых контрактов, строительство и обучение военных тому, как их эксплуатировать, уходят годы.

Ранее Фокус рассказывал, что Украина направила в США запрос на поставки вооружения для контрнаступления в 2023 году. Киев сформировал перечень из 29 наименований систем вооружения и боеприпасов, которые необходимы ВСУ для успешного отражения атак Российской Федерации и освобождения украинских территорий.