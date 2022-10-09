Угрозы Путина не остановят военную поддержку Украины, — Белый дом

В администрации президента США заявили, что шантаж Кремля приводит лишь к тому, что американцы постоянно находятся на связи с Киевом и намерены и дальше помогать ему.

Related video

Официальный представитель Белого дома Джон Кирби заявил, что США продолжат вооружать Украину, передает Reuters. При этом он не захотел комментировать взрыв на Крымском мосту.

"Нам действительно больше нечего добавить к сообщениям о взрыве на мосту", — сказал Кирби. — Что я могу вам сказать, так это то, что [президент РФ Владимир] Путин начал эту войну, и Путин может закончить ее сегодня, просто выведя свои войска из страны".

По мнению представителя Белого дома, обе стороны должны найти способ договориться о прекращении войны, но Путин не проявил к никакого интереса к этому.

"Наоборот, призывом сотен тысяч резервистов, аннексией или, по крайней мере, попыткой аннексии четырех областей Украины, он продемонстрировал все признаки того, что удваивает ставку", — отметил Джон Кирби.

Он подчеркнул, что Соединенные Штаты пока не видят никаких признаков того, что российский диктатор принял решение применить ядерное оружие. Однако ставки очень высоки, ведь Путин продолжает использовать безответственную риторику.

Именно поэтому США остаются на постоянной связи с Украиной и намерены продолжать оказывать украинцам помощь в обеспечении безопасности.

Напомним, президент США Джо Байден заявил, что мир близок к ядерному армагеддону. Он уверен, что сейчас впервые со времен Карибского кризиса 1962 года столь велика угроза начала ядерной войны. Байден предположил, что угроза применения ядерного оружия высока, так как российская армия "значительно отстает" в Украине.

Как сообщалось, почти три четверти американцев уверены, что США должны продолжать поддерживать Украину, несмотря на угрозы России о применении ядерного оружия.

Ранее стало известно, что на Западе опасаются попыток Владимира Путина отомстить за взрыв на Крымском мосту. Британский генерал Лорд Даннат ожидает еще более неизбирательных бомбардировок мирных жителей Украины и усиления риска ядерного удара со стороны России.