Погрози Путіна не зупинять військову підтримку України, — Білий дім

В адміністрації президента США заявили, що шантаж Кремля призводить лише до того, що американці постійно перебувають на зв'язку з Києвом і мають намір і надалі допомагати йому.

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Офіційний представник Білого дому Джон Кірбі заявив, що США продовжуватимуть озброювати Україну, передає Reuters. При цьому він не схотів коментувати вибух на Кримському мосту.

"Нам справді більше нічого додати до повідомлень про вибух на мосту", — сказав Кірбі. — Що я можу вам сказати, то це те, що [президент РФ Володимир] Путін почав цю війну, і Путін може закінчити її сьогодні, просто вивівши свої війська з країни".

На думку представника Білого дому, обидві сторони мають знайти спосіб домовитися про припинення війни, але Путін не виявив жодного інтересу до цього.

"Навпаки, призовом сотень тисяч резервістів, анексією або принаймні спробою анексії чотирьох областей України він продемонстрував усі ознаки того, що подвоює ставку", — зазначив Джон Кірбі.

Він наголосив, що Сполучені Штати поки не бачать жодних ознак того, що російський диктатор ухвалив рішення застосувати ядерну зброю. Однак ставки дуже високі, адже Путін продовжує використати безвідповідальну риторику.

Саме тому США залишаються на постійному зв'язку з Україною та мають намір продовжувати надавати українцям допомогу у забезпеченні безпеки.

Нагадаємо, президент США Джо Байден заявив, що світ близький до ядерного армагедону. Він упевнений, що зараз уперше з часів Карибської кризи 1962 року така велика загроза початку ядерної війни. Байден припустив, що загроза застосування ядерної зброї є високою, оскільки російська армія "значно відстає" в Україні.

Як повідомлялося, майже три чверті американців упевнені, що США мають продовжувати підтримувати Україну, незважаючи на погрози Росії щодо застосування ядерної зброї.

Раніше стало відомо, що на Заході побоюються спроб Володимира Путіна помститися за вибух на Кримському мосту. Британський генерал Лорд Даннат очікує на ще більше невибіркових бомбардувань по мирним жителям України та посилення ризику ядерного удару з боку Росії.