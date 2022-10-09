"Почнеться війна без правил": Захід побоюється помсти Путіна за Кримський міст

За словами російського сенатора Олександра Башкіна, Кремль може відповісти асиметрично на цей "зухвалий удар". Британський генерал Лорд Даннат очікує на невибіркові бомбардування мирних жителів України та застосування ядерної зброї.

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Представники країн Заходу вважають, що президент РФ Володимир Путін спробує помститися за вибух на Кримському мосту, який для глави Кремля був важливим архітектурним проєктом. Про це повідомляє The Sun.

Насамперед у Кремлі попереджали, що після атак у Керченській протоці настане "судний день". Після вибухів, які пролунали біля узбережжя Криму напередодні, Путін скликав екстрену нараду.

Російські офіційні особи чекають на агресивну відповідь. Сенатор Олександр Башкін назвав вибухи на Кримському (Керчинському) мосту оголошенням війни без правил. За його словами, відповідь Кремля буде "адекватною, усвідомленою і, можливо, асиметричною на цей зухвалий удар".

Представники слідства вважають, що вибух на мосту спровокувала начинена вибухівкою вантажівка, і поки що утримуються від звинувачень на адресу України.

Західні аналітики вважають, що події в Керченській протоці загрожують ще більшою ескалацією, і що загроза застосування ядерної зброї зростає.

Британський генерал Лорд Даннат очікує ще більш невибіркових бомбардувань мирних жителів України та ризику, що Путін може вдатися до ядерної зброї.

Офіційний Київ не взяв на себе відповідальність за вибухи, але радник голови ОП Михайло Подоляк заявив, що "це лише початок", і що все вкрадене має бути повернене Україні. Президент України Володимир Зеленський, зі свого боку, скористався можливістю потролити Путіна. Його коментар звучав як комічне метеозведення: "Було похмуро, але тепло".

Нагадаємо, що, за даними ЗМІ, Путін вже ухвалив рішення щодо застосування ядерної зброї. Це може бути демонстраційний чи тактичний удар. Питання лише в тому, де, коли і як це станеться.

Раніше Фокус повідомляв, що Дмитро Медведєв погрожував людству судним днем. Російський політик переконаний, що "англосаксонські первертні" засинають із думкою про розвал Росії. Медведєв нагадав, що весь велетенський ядерний арсенал СРСР залишається в РФ.