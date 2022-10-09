"Начнется война без правил": Запад опасается мести Путина за Крымский мост

По словам российского сенатора Александра Башкина, Кремль может ответить асимметрично на этот "дерзкий удар". Британский генерал Лорд Даннат ожидает неизбирательных бомбардировок мирных жителей Украины и применения ядерного оружия.

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Представители стран Запада считают, что президент РФ Владимир Путин попытается отомстить за взрыв на Крымском мосту, который для главы Кремля был важным архитектурным проектом. Об этом сообщает The Sun.

Прежде в Кремле предупреждали, что после атак в Керченском проливе наступит "судный день". После взрывов, которые прогремели у побережья Крыма накануне, Путин созвал экстренное совещание.

Российские официальные лица ждут агрессивного ответа. Сенатор Александр Башкин назвал взрывы на Крымском (Керчинском) мосту объявлением войны без правил. По его словам, ответ Кремля будет "адекватным, осознанным и, возможно, асимметричным на этот дерзкий удар".

Представители следствия считают, что взрыв на мосту спровоцировал начиненный взрывчаткой грузовик, и пока воздерживаются от обвинений в адрес Украины.

Западные аналитики считают, что события в Керченском проливе чреваты еще большей эскалацией, и что угроза применения ядерного оружия возрастает.

Британский генерал Лорд Даннат ожидает еще более неизбирательных бомбардировок мирных жителей Украины и риска, что Путин может прибегнуть к ядерному оружию.

Официальный Киев не взял на себя ответственность за взрывы, но советник главы ОП Михаил Подоляк заявил, что "это только начало", и что все украденное должно быть возвращено Украине. Президент Украины Владимир Зеленский, в свою очередь, воспользовался подходящей возможностью потролить Путина. Его комментарий звучал как комическая метеосводка: "Было пасмурно, но тепло".

Напомним, что, по данным СМИ, Путин уже принял решение о применении ядерного оружия. Это может быть демонстрационный или тактический удар. Вопрос только в том, где, когда и как это произойдет.

Ранее Фокус сообщал, что Дмитрий Медведев пригрозил человечеству судным днем. Российский политик убежден, что "англосаксонские перверты" засыпают с мыслью о развале России. Медведев напомнил, что весь гигантский ядерный арсенал СССР остается в РФ.