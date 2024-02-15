"Не хватало воздуха": пленный рассказал о подземной вылазке в тыл ВСУ под Авдеевкой (видео)

Российские оккупанты должны были преодолеть более 2 км в туннеле высотой чуть больше метра. Украинские защитники смогли вовремя обнаружить врага и уничтожили одну из групп и взять в плен одного из штурмовиков.

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В ходе битвы за Авдеевку российские оккупанты провели операцию по проникновению в тыл Силам обороны. Один из участников операции рассказал детали в интервью журналисту Дмитрию Карпенко.

Военнопленный говорит, что в январе у них большие потери. За сутки было 70 убитых россиян. На 6 января в его подразделении осталось 24 человека. Он рассказал о том, что подземная операция началась с территории частного сектора, где сделали вход в водопроводную трубу. При этом входов было сразу несколько. Его группа после восстановления составила 50 бойцов, которые должны были пройти через трубу. Операция началась 19 января и они должны были пройти 2600 метров.

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Во время пребывания под землей им не хватало воздуха и они, по словам пленного, шли по пояс в воде. Высота трубы была около 120 см, поэтому некоторые не могли идти и их бросали. В целом они провели 10 часов в водопроводной трубе и вырыли сами себе выход на поверхность. У некоторых начались галлюцинации, истерика, паника. Двое застрелились.

После выхода из-под тоннеля они попали под обстрел Сил обороны. Сначала начал работать по группе ВС РФ украинский снайпер, а дальше пулеметчик. Защитники начали зачистку и уничтожили группу оккупантов, а один сдался в плен.

Напомним, 15 февраля бойцы ВСУ рассказали о ходе обороны под Авдеевкой. Воины сражаются за каждый метр.

Ранее СМИ писали, что битва за Авдеевку станет испытанием для главнокомандующего Александра Сырского.