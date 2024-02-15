Возникла угроза окружения: битва за Авдеевку станет испытанием для Сырского, — FT

Командование должно помнить бои под Бахмутом, из-за которых Силы обороны могли потерять потенциал для летнего контрнаступления 2023 года, считают военные эксперты.

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Украинское командование пытается удержать Авдеевку, чтобы "перемолоть" как можно больше живой силы и техники ВС РФ. Однако не понятно, как реализовать этот план в условиях, когда страны Запада не могут предоставить нужное количество артиллерийских снарядов. Между тем войска РФ угрожают заблокировать бойцов ВСУ и выбраться будет так же сложно, как это было в Дебальцево в 2015 году. О ситуации на 30-километровом отрезке фронта вокруг Авдеевки говорится в статье издания Financial Times.

В статье указывается, что бои в Авдеевке — это "первое испытание", которое должен преодолеть главнокомандующий ВСУ генерал-полковник Александр Сырский, занявший должность 8 февраля. Отмечают, что он должен придумать способ защитить город в условиях уменьшения военной помощи и недостатка солдат. Также напомнили о предыдущем опыте генерала во время войны 2015 года — он участвовал в боях под Дебальцево, где сложилась непростая ситуация для 6 тыс. украинских солдат, напомнили на портале.

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Журналисты привели мнения военного аналитика Генри Шлотмана, сотрудника Национального института стратегических исследований Украины Николая Белескова и генерал-майора австралийской армии в отставке Мика Райана.

Вопрос, на который дал ответ Шлотман, касался сравнения Авдеевки и Бахмута. В частности, благодаря девятимесячной обороне Бахмута удалось обезвредить около 30 тыс. живой силы ВС РФ. Однако были последствия для украинцев — это "подорвало летнее контрнаступление", напомнили журналисты мнение американских военных.

Военный аналитик согласился, что и под Авдеевкой российские войска понесут ощутимые потери. Однако так было только в первые месяцы сопротивления — с октября по декабрь 2023 года. В первые недели 2024 года этого уже нельзя утверждать.

"Теперь этот аргумент гораздо труднее выдвинуть", — привели мнение аналитика на портале.

Тем временем для бойцов ВСУ "возникла угроза окружения": вопрос заключается не в том, нужно ли это делать, а в том, когда. При этом учитывают, что есть нехватка снарядов, с одной стороны, а с другой — город важен с точки зрения дальнейшего удержания Донецкой области и потенциального освобождения Донецка в будущем.

"Это дало бы время подготовить оборонительные позиции дальше на запад. И это стало бы мощным символом способности Украины противостоять российским силам, тем самым укрепляя моральный дух", — пояснил Шлотман.

По мнению Блескова, главнокомандующий ВСУ должен "найти баланс" между вредом, который будет нести враг, и потерями Сил обороны.

"Надеюсь, украинское руководство усвоило урок взвешивания всех соображений — военных, политических — при принятии решений по конкретному участку фронта", — отметил ученый.

Мик Райан заявил, что может произойти "разрыв" реальной ситуации на фронте и желаниями политического руководства Украины удержать Авдеевку. Задача Александра Сырского — каким-то образом решить проблему в условиях нехватки солдат и снарядов.

"Как и Бахмут, президент, похоже, не хочет отдавать Авдеевку, даже если военная ситуация указывает на то, что отвод теперь может быть лучшим вариантом для сохранения оставшихся бойцов".

Ситуация в Авдеевке — детали боев

Отметим, ВС РФ начали штурмовать Авдеевку в октябре 2023 года. После первых двух атак президент Зеленский сообщил, что враг потерял около бригады живой силы. OSINT-расследователи подсчитали, что в течение первых недель Силы обороны обезвредили около 200 российских бронемашин различных типов.

Со временем войскам РФ удалось получить определенные успехи на северном фланге возле села Степное и Авдеевского коксохима, объяснили аналитики Института изучения войны. В феврале 2024 года они сообщили о проникновении россиян в восточный пригород. Кроме того, враг прорвался внутрь городских кварталов и направился к автотрассе, по которой бойцы ВСУ получали БК.

Напоминаем, 15 февраля военные аналитики сообщили, что россияне захватили 15% Авдеевки. При этом они почти перерезали логистические дороги Сил обороны. Представитель ОСУВ "Таврия" сообщил, что бойцы ВСУ начали отходить на более выгодные позиции.