"Складывают" сразу несколько домов: бойцы ГУР показали, как спасаются от КАБов РФ в Авдеевке (видео)

Украинские военные вынуждены искать убежища в городе, чтобы спастись от авиабомб и параллельно вести бои с пехотой врага.

Related video

Российские оккупанты полностью разрушают город Авдеевка в Донецкой области, стирая его с лица земли управляемыми авиабомбами. Один КАБ может разрушить несколько домов, а бойцам Сил обороны приходится сложно под такими обстрелами. Об этом рассказал командир подразделения ГУР "Химера" Александр Капшин, "Каппа".

"Авдеевка. КАБы. Это когда ты сидишь в подвале раз***аного в хлам дома. Можно очень хорошо услышать когда залетает вражеская СУшка. В этот момент чувствуешь только одно: "все, что мне так дорого может за мгновение исчезнуть", потому что сейчас будет пуск. Гул от КАБа идет такой сильный, что кажется будто на тебя падает сам самолет. От этого звука трещит все вокруг, — рассказывает боец.

Он добавил, что после удара авиабомбы в Авдеевке могут "сложиться" несколько домов.

"Когда эта з**па прилетает, вокруг может упасть несколько домов. Она настолько страшна, что не оставляет после себя почти ничего живого. Это я рассказал о прилёте одного КАБа. А бывает их гораздо больше. А еще надо при этом отбивать по 50 п**орских штурмов за утро. Каждый из наших пацанов в Авдохе — это титан", — подчеркнул "Каппа".

Напомним, что 15 февраля бойцы ВСУ в Авдеевке рассказали, что силы врага в Авдеевке в 10 раз превосходят Силы обороны. Украинским защитникам трудно закрепляться на новых позициях, поскольку все уничтожено артиллерией.

Ранее сообщалось, что аналитики американского Института изучения войны (ISW) отметили, что по состоянию на 14 февраля ВС РФ контролировали не менее 15,4% Авдеевки.