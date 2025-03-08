Війська КНДР наступають на Курщині та зазнають "найбільших втрат", — DeepState (мапа)

Аналітики моніторингового проєкту вказують, що північнокорейські війська є "основною наступальною силою ворога", однак уже мають "значні втрати" через роботу артилерії Сил оборони.

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Північнокорейські війська продовжують здійснювати наступ у Курській області РФ у напрямку Суджі, однак зазнають значних втрат. Про це йдеться у повідомленні аналітиків проєкту DeepState.

За даними моніторингової групи, тематику наступу особливо активно розкручують російські пропагандисти, які намагаються "виїхати на чужому горбу".

Наступ військ КНДР на Курщині (фото: DeepState)

"Основна наступальна сила ворога складається з північнокорейських солдат і саме вони несуть найбільші втрати. На кадрі сигнатури значної групи противника, яка рухалася на штурм, але почала блукати й потім потрапила під вогонь артилерії", — повідомляють аналітики.

В проєкті DeepState додають, що зранку підрозділ РФ "використав трубу для проникнення в тил Сил Оборони". Наразі представники моніторингової групи не мають об'єктивних даних для підтвердження, чим "там насправді все скінчилося".

Раніше повідомлялося, що сім'ї солдатів КНДР, захоплених у полон ЗСУ, будуть страчені. Колишній солдат-перебіжчик з КНДР упевнений, що сім'ї полонених північнокорейців, які перебувають в українському полоні, приречені.

Згодом стало відомо, що в КНДР "зникли" 20 елітних солдатів Кім Чен Ина. Солдати, будучи озброєними, дивилися в бік Кіма, "потенційно наражаючи життя лідера на небезпеку".