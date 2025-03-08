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Воєнний фокус

Війська КНДР наступають на Курщині та зазнають "найбільших втрат", — DeepState (мапа)

армія КНДР
Фото: KCNA | Північнокорейські війська зазнають великих втрат у наступі на Курщині

Аналітики моніторингового проєкту вказують, що північнокорейські війська є "основною наступальною силою ворога", однак уже мають "значні втрати" через роботу артилерії Сил оборони.

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Північнокорейські війська продовжують здійснювати наступ у Курській області РФ у напрямку Суджі, однак зазнають значних втрат. Про це йдеться у повідомленні аналітиків проєкту DeepState.

За даними моніторингової групи, тематику наступу особливо активно розкручують російські пропагандисти, які намагаються "виїхати на чужому горбу".

Наступ військ КНДР на Курщині Fullscreen
Наступ військ КНДР на Курщині (фото: DeepState)

"Основна наступальна сила ворога складається з північнокорейських солдат і саме вони несуть найбільші втрати. На кадрі сигнатури значної групи противника, яка рухалася на штурм, але почала блукати й потім потрапила під вогонь артилерії", — повідомляють аналітики.

В проєкті DeepState додають, що зранку підрозділ РФ "використав трубу для проникнення в тил Сил Оборони". Наразі представники моніторингової групи не мають об'єктивних даних для підтвердження, чим "там насправді все скінчилося".

Раніше повідомлялося, що сім'ї солдатів КНДР, захоплених у полон ЗСУ, будуть страчені. Колишній солдат-перебіжчик з КНДР упевнений, що сім'ї полонених північнокорейців, які перебувають в українському полоні, приречені.

Згодом стало відомо, що в КНДР "зникли" 20 елітних солдатів Кім Чен Ина. Солдати, будучи озброєними, дивилися в бік Кіма, "потенційно наражаючи життя лідера на небезпеку".