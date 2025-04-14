У Зеленского опровергли данные о 100 тысячах погибших воинов: какие цифры назывались ранее

Пресс-секретарь президента Украины Владимира Зеленского Сергей Никифоров опроверг информацию о 100 тысячах погибших украинских воинов в войне. Такая цифра прозвучала в интервью главы государства для CBS News 60 Minutes накануне.

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Об этом сообщает Liga.net 14 апреля.

По словам Никифорова, Зеленский сам не называл данных о 100 тысячах погибших украинских военных: ее за кадром озвучил журналист CBS Скотт Пелли.

Президент Украины сказал, что "наш народ платит самую высокую цену", подчеркнул его спикер.

"Нет высшей цены. Мы отдали все наши деньги — все, что у нас есть с точки зрения финансов. Но самое главное, мы отдали [жизни] наших людей", — отметил Владимир Зеленский в интервью CBS.

В этом же видео также было сказано, что Россия ежедневно наносит удары по украинским городам, из-за чего погибли 13 тысяч гражданских, из которых — более 600 детей. Впрочем, журналисты не уточнили, откуда они взяли данные о количестве погибших.

"1700 нападений на школы, более 600 погибших детей, 780 атак на медицинские учреждения, 13 000 убитых мирных жителей и до 100 000 — украинских военных", — говорится в сюжете 60 Minutes.

Потери Украины в войне

Ранее бывший главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный, а ныне посол Украины в Великобритании, говорил о 50 тысячах погибших и 300 тысячах раненых воинов.

По данным президента Владимира Зеленского по состоянию на декабрь 2024, с 24 февраля 2022 года на поле боя в Украине погибло 43 тысячи военных. 370 тысяч солдат ранены. Потери врага превышают 750 тысяч человек: 198 тысяч убитых и более 550 тысяч раненых.

5 декабря 2024 года журналист Юрий Бутусов говорил, что Генштаб ВСУ якобы предоставил на Ставке верховного Главнокомандующего информацию о 105 тысячах погибших и пропавших без вести украинских военных. Это более 70 тысяч признанных людей погибшими и 35 тысяч пропавших без вести.

8 декабря президент США Дональд Трамп говорил, что Украина потеряла 400 тысяч воинов. Тем временем потери России — 600 тысяч убитыми и ранеными.

Напомним, Владимир Зеленский в этом же интервью отметил, что Путин не имеет шансов на полную оккупацию Украины.

Также глава государства заявил, что хотел бы показать реальную войну президенту США Дональду Трампу. По словам Зеленского, тогда Вашингтон осознает, с кем имеет дело.