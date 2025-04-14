У Зеленського заперечили дані про 100 тисяч загиблих воїнів: які цифри називалися раніше

Речник президента України Володимира Зеленського Сергій Никифоров спростував інформацію про 100 тисяч загиблих українських воїнів у війні. Така цифра прозвучала в інтервʼю глави держави для CBS News 60 Minutes напередодні.

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Про це повідомляє Liga.net 14 квітня.

За словами Никифорова, Зеленський сам не називав даних про 100 тисяч загиблих українських військових: її за кадром озвучив журналіст CBS Скотт Пеллі.

Президент України сказав, що "наш народ платить найвищу ціну", наголосив його речник.

"Немає вищої ціни. Ми віддали всі наші гроші — все, що у нас є з погляду фінансів. Але найголовніше, ми віддали [життя] наших людей", — зазначив Володимир Зеленський в інтерв'ю CBS.

У цьому ж відео також було сказано, що Росія щодня завдає ударів по українських містах, через що загинули 13 тисяч цивільних, з яких — понад 600 дітей. Втім, журналісти не уточнили, звідки вони взяли дані про кількість загиблих.

"1700 нападів на школи, понад 600 загиблих дітей, 780 атак на медичні заклади, 13 000 убитих мирних жителів і до 100 000 – українських військових", – йдеться в сюжеті 60 Minutes.

Втрати України у війні

Раніше колишній головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний, а нині посол України у Великій Британії, казав про 50 тисяч загиблих та 300 тисяч поранених воїнів.

За даними президента Володимира Зеленського станом на грудень 2024, з 24 лютого 2022 року на полі бою в Україні загинуло 43 тисячі військових. 370 тисяч солдатів поранені. Втрати ворога перевищують 750 тисяч людей: 198 тисяч убитих та понад 550 тисяч поранених.

5 грудня 2024 журналіст Юрій Бутусов казав, що Генштаб ЗСУ нібито надав на Ставці верховного Головнокомандувача інформацію про 105 тисяч загиблих і зниклих безвісти українських військових. Це понад 70 тисяч визнаних людей загиблими і 35 тисяч зниклих безвісти.

8 грудня президент США Дональд Трамп говорив, що Україна втратила 400 тисяч воїнів. Тим часом втрати Росії — 600 тисяч вбитими і пораненими.

Нагадаємо, Володимир Зеленський у цьому ж інтервʼю зазначив, що Путін не має шансів на повну окупацію України.

Також глава держави заявив, що хотів би показати реальну війну президенту США Дональду Трампу. Зі слів Зеленського, тоді Вашингтон усвідомить, з ким має справу.