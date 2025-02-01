Каролина Ливитт: что известно об эффектном пресс-секретаре Дональда Трампа

Каролина Ливитт уже несколько лет является последовательной сторонницей взглядов Дональда Трампа. Она начинала свою карьеру в Белом доме еще при его первом президентском сроке, но наиболее ярко проявила себя во время предвыборной гонки. Президент США этого не забыл.

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27-летняя Каролина Ливитт стала самым молодым пресс-секретарем Белого дома, обойдя Рональда Циглера, который работал в этой должности на президента Ричарда Никсона, заняв ее в 29-летнем возрасте. Она также была национальным пресс-секретарем Дональда Трампа на протяжении большей части президентской гонки 2024 года. 28 января Ливитт впервые публично выступила в этой весьма заметной роли, около 47 минут отвечая на вопросы пресс-корпуса Белого дома, в том числе много обсуждая влияние возможной заморозки федеральных грантов и займов и усилия администрации по массовым депортациям. Кто она такая, и что о ней известно, разбирался Фокус.

Первая пресс-конференция Каролины Ливитт в Белом доме

Образование и карьера Каролины Ливитт

Каролина Клэр Ливитт родилась в Аткинсоне, штат Нью-Гэмпшир, в семье католиков. Ее родители владели магазином мороженого и автосалоном по продаже подержанных грузовиков в Плейстоу.

После окончания Центральной католической средней школе в Лоуренсе, штат Массачусетс, девушка поступила в колледж Святого Ансельма, школу свободных искусств в Манчестере, штат Нью-Гэмпшир, по спортивной стипендии для софтбола.

Уже во время учебы там она открыто поддерживала политику Дональда Трампа. В статьях для газеты колледжа Каролина выступала в защиту запрета Трампа на въезд в США представителей ряда мусульманских стран и нападки на средства массовой информации.

Еще в школе она организовала первый радиовещательный клуб, а во время учебы колледже подрабатывала на телеканале Hearst Television WMUR-TV. Талантливая девушка проходила стажировку в Fox News и в пресс-службе Белого дома Трамп, где, по ее словам, получила "первый взгляд на мир прессы".

В 2019 году Ливитт получила степень бакалавра гуманитарных наук в области коммуникаций и политологии. Вскоре она начала работать в Белом доме, главой которого тогда был Дональд Трамп, начав в качестве спичрайтера президента, а затем став помощницей пресс-секретаря.

"Я помогала готовить пресс-секретаря Кейли Макинани к брифингам с высоким давлением и боролась с предвзятыми основными СМИ", – говорится на ее веб-сайте.

После ухода из Белого дома Ливитт работала директором по коммуникациям у Элиз Стефаник, высокопоставленного конгрессмена-республиканца, которую избранный президент Трамп выдвинул на должность посла в ООН. Она помогала Стефаник в ее кампании по замене тогдашнего представителя Лиз Чейни (республиканка от Вайоминга), часто подвергавшейся нападкам Трампа, на посту председателя конференции Республиканской партии.

С этой должности амбициозная американка ушла, чтобы баллотироваться в Конгресс, выиграв номинацию от республиканцев по первому избирательному округу Нью-Гэмпшира в 2022 году. Однако победить ей не удалось. Она проиграла на всеобщих выборах демократу Крису Паппасу.

Трамп очень уважительно отзывался о юной сотруднице Белого дома.

"Кэролайн умна, жестка и доказала, что является высокоэффективным коммуникатором. Я абсолютно уверен, что она преуспеет на трибуне и поможет донести наше послание американскому народу, поскольку мы снова сделаем Америку великой", — сказал он в ноябрьском заявлении, когда выдвинул ее на эту должность.

Ярая защитница Трампа

Будучи национальным пресс-секретарем, Каролина провела большую часть президентской гонки 2024 года в качестве публичного представителя кампании Трампа, порой отправляя журналистам воинственные заявления по электронной почте и усиливая тезисы республиканца в выступлениях в консервативных и национальных СМИ, таких, как Fox News. В частности, она называла уголовные дела против политика "охотой на ведьм, которая исходит от Джо Байдена" и часто описывала демократов как оторванных от реальности либералов, игнорирующих проблемы рядовых американцев.

Ливитт назвала уголовные дела против Дональда Трампа "охотой на ведьм"

Из-за своей резкости она уже попадала в неоднозначные ситуации. В июне прошлого года ведущие CNN Дана Баша и Джейк Тэппер, модераторы канала первых президентских дебатов выборов 2024, прервали с ней интервью после того, как она обвинила их в предвзятости.

Личная жизнь Каролины Ливитт

Каролина замужем за строительным магнатом Николасом Риччио, который старше ее на 32 года. Он управляет многомиллионным бизнесом в сфере недвижимости Riccio Enterprises LLC. По данным Seacoastline.com, карьера Риччио началась, когда он проезжал через район в Хэмптон-Бич, штат Нью-Гэмпшир, в начале 2000-х годов, когда увидел здания, нуждающиеся в ремонте. К 2005 году Риччио купил 15 зданий, включая 70 жилых единиц. Теперь он владеет недвижимостью от Бостона до Белых гор в Нью-Гэмпшире.

Пара обручилась на рождество 2023 года, а когда состоялось их официальное бракосочетание, неизвестно.

В июле у Ливитт и Риччио родился первый ребенок, мальчик по имени Николас. Каролина – работающая мать. Она рассказывала, что была нанята на должность национального пресс-секретаря кампании Трампа вскоре после того, как узнала, что беременна первенцем. Ливитт вернулась к работе спустя всего четыре дня после родов, передумав уходить в декрет после того, как увидела покушение на кандидата в президенты.

"Президент буквально поставил свою жизнь на кон, чтобы победить на этих выборах. Меньшее, что я могла сделать, это быстро вернуться к работе", — сказала она в интервью консервативному женскому изданию Conservateur, которым она поделилась в своем Instagram.

Будет ли Каролина единственным пресс-секретарем Трампа, пока неизвестно. Во время его первого срока на посту президента сменились четыре пресс-секретаря, включая Шона Спайсера, Сару Хакаби Сандерс, Стефани Гришэм и Кейли Макинани. Покинув Белый дом, Сандерс выиграла гонку за пост губернатора Арканзаса. Гришэм подала в отставку после беспорядков в Капитолии 6 января 2021 года и стала критиком Трампа. Макинани продолжила выступать за избранного президента в качестве персоны Fox News.

Также пока неизвестно, сколько она будет получать за свою работу. Спайсер и Сандерс зарабатывали $179 700 и $165 тыс. в год соответственно, согласно данным Белого дома.

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