Кароліна Лівітт: що відомо про ефектну прессекретарку Дональда Трампа

Кароліна Лівітт уже кілька років є послідовною прихильницею поглядів Дональда Трампа. Вона починала свою кар'єру в Білому домі ще за його першого президентського терміну, але найбільш яскраво проявила себе під час останніх передвиборчих перегонів. Президент США цього не забув.

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27-річна Кароліна Лівітт стала наймолодшою прессекретаркою Білого дому, обійшовши Рональда Циглера, який працював на цій посаді на президента Річарда Ніксона, обійнявши її в 29-річному віці. Вона також була національною прессекретаркою Дональда Трампа протягом більшої частини президентських перегонів 2024 року. 28 січня Лівітт уперше публічно виступила в цій вельми помітній ролі, приблизно 47 хвилин відповідаючи на запитання прескорпусу Білого дому, зокрема багато обговорюючи вплив можливого заморожування федеральних грантів і позик та зусилля адміністрації щодо масових депортацій. Хто вона така, і що про неї відомо, розбирався Фокус.

Перша пресконференція Кароліни Лівітт у Білому домі

Освіта та кар'єра Кароліни Лівітт

Кароліна Клер Лівітт народилася в Аткінсоні, штат Нью-Гемпшир, у родині католиків. Її батьки володіли магазином морозива й автосалоном із продажу старих вантажівок у Плейстоу.

Після закінчення Центральної католицької середньої школи в Лоуренсі, штат Массачусетс, дівчина вступила до коледжу Святого Ансельма, школи вільних мистецтв у Манчестері, штат Нью-Гемпшир, за спортивною стипендією для софтболу.

Уже під час навчання там вона відкрито підтримувала політику Дональда Трампа. У статтях для газети коледжу Кароліна виступала на захист заборони Трампа на в'їзд до США представників низки мусульманських країн і нападки на засоби масової інформації.

Ще в школі вона організувала перший радіомовний клуб, а під час навчання коледжі підробляла на телеканалі Hearst Television WMUR-TV. Талановита дівчина проходила стажування в Fox News і в прес-службі Білого дому Трампа, де, за її словами, отримала "перший погляд на світ преси".

У 2019 році Лівітт здобула ступінь бакалавра гуманітарних наук у галузі комунікацій і політології. Незабаром вона почала працювати в Білому домі, главою якого тоді був Дональд Трамп, почавши як спічрайтерка президента, а потім ставши помічницею прессекретаря.

"Я допомагала готувати прессекретарку Кейлі Макінані до брифінгів із високим тиском і боролася з упередженими основними ЗМІ", — йдеться на її вебсайті.

Після звільнення з Білого дому через програш Трампа Байдену Лівітт працювала директоркою з комунікацій у Еліз Стефанік, високопоставленої конгресменки-республіканки, яку обраний президент Трамп висунув на посаду посла в ООН. Вона допомагала Стефанік у її кампанії із заміни тодішнього представника Ліз Чейні (республіканка від Вайомінга), яка часто піддавалася нападкам Трампа, на посаді голови конференції Республіканської партії.

З цієї посади амбітна американка пішла, щоб балотуватися до Конгресу, вигравши номінацію від республіканців у першому виборчому окрузі Нью-Гемпшира 2022 року. Однак перемогти їй не вдалося. Вона програла на загальних виборах демократу Крісу Паппасу.

Трамп дуже шанобливо відгукувався про юну співробітницю Білого дому.

"Керолайн розумна, жорстка і довела, що є високоефективним комунікатором. Я абсолютно впевнений, що вона досягне успіху на трибуні і допоможе донести наше послання американському народу, оскільки ми знову зробимо Америку великою", – сказав він у листопадовій заяві, коли висунув її на цю посаду.

Затята захисниця Трампа

Будучи національною прессекретаркою, Кароліна провела більшу частину президентських перегонів 2024 року як публічна представниця кампанії Трампа, деколи надсилаючи журналістам войовничі заяви електронною поштою і підсилюючи тези республіканця у виступах у консервативних і національних ЗМІ, таких, як Fox News. Зокрема, вона називала кримінальні справи проти політика "полюванням на відьом, що йде від Джо Байдена" і часто описувала демократів як відірваних від реальності лібералів, котрі ігнорують проблеми пересічних американців.

Лівітт назвала кримінальні справи проти Дональда Трампа "полюванням на відьом"

Через свою різкість вона вже потрапляла в неоднозначні ситуації. У червні минулого року ведучі CNN Дана Баша і Джейк Теппер, модератори каналу перших президентських дебатів виборів 2024 року, перервали з нею інтерв'ю після того, як вона звинуватила їх в упередженості.

Особисте життя Кароліни Лівітт

Кароліна одружена з будівельним магнатом Ніколасом Річчіо, який старший за неї на 32 роки. Він керує багатомільйонним бізнесом у сфері нерухомості Riccio Enterprises LLC. За даними Seacoastline.com, кар'єра Річчіо почалася, коли він проїжджав через район у Гемптон-Біч, штат Нью-Гемпшир, на початку 2000-х років, коли побачив будівлі, які потребували ремонту. До 2005 року Річчіо купив 15 будівель, включно з 70 житловими одиницями. Тепер він володіє нерухомістю від Бостона до Білих гір у Нью-Гемпширі.

Пара заручилася на різдво 2023 року, а коли відбулося їхнє офіційне одруження, невідомо.

У липні у Лівітт і Річчіо народилася перша дитина, хлопчик на ім'я Ніколас. Кароліна – працююча мати. Вона розповідала, що була найнята на посаду національного прес-секретаря кампанії Трампа незабаром після того, як дізналася, що вагітна первістком. Лівітт повернулася до роботи лише через чотири дні після пологів, передумавши йти в декрет після того, як побачила замах на кандидата в президенти.

"Президент буквально поставив своє життя на кін, щоб перемогти на цих виборах. Найменше, що я могла зробити, це швидко повернутися до роботи", — сказала вона в інтерв'ю консервативному жіночому виданню Conservateur, яким вона поділилася у своєму Instagram.

Чи буде Кароліна єдиним прессекретарем Трампа, поки невідомо. Під час його першого терміну на посаді президента змінилися чотири прессекретарі, включно з Шоном Спайсером, Сарою Хакабі Сандерс, Стефані Грішем і Кейлі Макінані. Покинувши Білий дім, Сандерс виграла перегони за пост губернатора Арканзасу. Грішем подала у відставку після заворушень у Капітолії 6 січня 2021 року і стала критиком Трампа. Макінані продовжила виступати за обраного президента як персона Fox News.

Також поки невідомо, скільки вона отримуватиме за свою роботу. Спайсер і Сандерс заробляли $179 700 і $165 тис. на рік відповідно, згідно з даними Білого дому.

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