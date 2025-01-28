Несподівана схожість: у новому портреті Меланії Трамп помітили відсилання до культового серіалу

Першу леді США порівняли з Клер Андервуд, героїнею серіалу "Картковий будиночок", яка, за сюжетом, стала першою жінкою-президентом США.

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Офіційний портрет першої леді США Меланії Трамп, який зробила бельгійська фотографиня Реджин Махо в Жовтому овальному залі Білого дому, в особливо спостережливих користувачів викликав певні асоціації, пише ProtoThema.

На чорно-білому знімку, зробленому 21 січня, дружина президента стоїть за столом прямо і впевнено дивиться в камеру. На ній — розкішний темний брючний костюм від Dolce & Gabbana в поєднанні з білосніжною сорочкою. Руки Меланія тримає на столі, а на задньому плані видно монумент Вашингтона. Усім своїм виглядом перша леді висловлює силу і контроль, а також впевненість у собі.

У соцмережах цей кадр уже порівняли з героїнею серіалу в жанрі політичного трилера "Картковий будиночок" Клер Андервуд (Робін Райт) у ролі президента США. Вона з'явилася в цьому образі в останньому сезоні. За сюжетом, Клер — сильна, розумна і часто безжальна особистість, яка не вагаючись використовувала будь-які засоби для досягнення своїх цілей. Завдяки своїй рішучості вона мала силу справлятися навіть із найскладнішими ситуаціями, діючи нарівні — або навіть краще — зі своїм чоловіком Френком Андервудом (Кевін Спейсі). Вона починала як його супутниця, стала першою леді і закінчила як перша жінка-президент Сполучених Штатів.

Порівняння Меланії та Клер зумовлене композицією фото. І та, й інша зображені в суворій позі, із сильним поглядом і фоном, що підкреслює силу. Меланія, як і Клер, здається, втілює образ "сильної жінки" у світі, де домінують політика та ігри за владу. Щоправда, на відміну від місіс Андервуд, місіс Трамп ніколи не ставила перед собою політичних цілей і цілком задовольнялася роллю першої леді, вважаючи за краще залишатися в тіні свого чоловіка.

Раніше Фокус писав, як змінилася мова тіла Меланії Трамп та її чоловіка.