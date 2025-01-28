Неожиданное сходство: в новом портрете Мелании Трамп заметили отсылку к культовому сериалу

Первую леди США сравнили с Клэр Андервуд, героиней сериала "Карточный домик", которая, по сюжету, стала первой женщиной-президентом США.

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Официальный портрет первой леди США Мелании Трамп, который сделала бельгийский фотограф Реджин Махо в Желтом овальном зале Белого дома, у особо наблюдательных пользователей вызвал определенные ассоциации, пишет ProtoThema.

На черно-белом снимке, сделанном 21 января, жена президента стоит за столом прямо и уверенно смотрит в камеру. На ней – роскошный темный брючный костюм от Dolce & Gabbana в сочетании с белоснежной рубашкой. Руки Мелания держит на столе, а на заднем плане виден монумент Вашингтона. Всем своим видом первая леди выражает силу и контроль, а также уверенность в себе.

В соцсетях этот кадр уже сравнили с героиней сериала в жанре политического триллера "Карточный домик" Клэр Андервуд (Робин Райт) в роли президента США. Она появилась в этом образе в последнем сезоне. По сюжету, Клэр – сильная, умная и часто безжалостная личность, которая не колеблясь использовала любые средства для достижения своих целей. Благодаря своей решимости она обладала силой справляться даже с самыми сложными ситуациями, действуя наравне – или даже лучше – со своим мужем Фрэнком Андервудом (Кэвин Спейси). Она начинала как его спутница, стала первой леди и закончила как первая женщина-президент Соединенных Штатов.

Сравнение Мелании и Клэр обусловлено композицией фото. И та, и другая изображены в суровой позе, с сильным взглядом и фоном, подчеркивающим силу. Мелания, как и Клэр, кажется, воплощает образ "сильной женщины" в мире, где доминируют политика и игры за власть. Правда, в отличие от миссис Андервуд, миссис Трамп никогда не ставила перед собой политических целей и вполне довольствовалась ролью первой леди, предпочитая оставаться в тени своего супруга.

Ранее Фокус писал, как изменился язык тела Мелании Трамп и ее мужа.