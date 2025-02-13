Никакой "лжи": пресс-секретарь Трампа сделала предупреждение после географического скандала

Кэролайн Ливитт ошеломила журналистов заявив, что если кто-то из них "солжет" об администрации Дональда Трампа, или не будет использовать новое название Мексиканского залива, то их ждут последствия.

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Пресс-секретарь Дональда Трампа Кэролайн Ливитт выступила с суровым предупреждением к журналистам: если они "солгут" о его администрации, их привлекут к ответственности. Ливитт сделала это заявление, когда ее спросили о решении Белого дома запретить репортерам Associated Press присутствовать на двух президентских мероприятиях 11 февраля. АР отказались называть Мексиканский залив "Заливом Америки" после того, как Трамп 9 февраля специальным указом его переименовал. Об этом пишет Daily Mail.

Кэролайн Ливитт заявила, что задавать вопросы президенту США - это привилегия

"Быть ​​пресс-секретарем Белого дома — большая честь. И никто не имеет права заходить в Овальный кабинет и задавать вопросы президенту Соединенных Штатов. Это привилегия", — заявила Ливитт.

12 февраля корреспондент агентства Associated Press присутствовал на брифинге у Ливитт, занимая обычное место в первом ряду. Но она его игнорировала.

Позднее в среду репортер AP был исключен из Овального кабинета, когда журналистов вызвали на церемонию приведения Тулси Габбард к присяге в качестве директора Национальной разведки. Однако фотограф агентства присутствовал.

Брифинг в Овальном кабинете Фото: Karoline Leavitt/X

Исполнительный редактор AP Джули Пейс направила письмо главе аппарата Белого дома Сьюзи Уайлз, в котором выразила несогласие с блокировкой присутствия издания на мероприятиях.

Она написала: "Одним из основных положений Первой поправки является то, что правительство не может принимать ответные меры против общественности или прессы за то, что они говорят".

Новостная организация заявила 11 февраля, что "Белый дом проинформировал ее о том, что если AP не приведет свои редакционные стандарты в соответствие с указом президента Дональда Трампа о переименовании Мексиканского залива в залив Америки, AP будет лишено доступа к мероприятию в Овальном кабинете".

Кэролайн Ливитт раскритиковал агентство AP за то, что оно не использовало термин "Залив Америки", заявив, что важно "сделать это правильно".

Ливитт настаивает, что Мексиканский залив нужно называть правильно Фото: Karoline Leavitt/X

"Это факт, что водоем у побережья Луизианы называется Заливом Америки, и я не знаю, почему новостные агентства не хотят называть его так. Министр внутренних дел сделал это официальным обозначением. И Apple это признал. Google это признал", — заявила Ливитт.

В своем стайлбуке AP, которой пользуются многие новостные организации Америки, агентство излагает свой статус в отношении использования этого названия.

"Мексиканский залив носит это название уже более 400 лет. Associated Press будет называть его по его первоначальному названию, признавая при этом новое название, выбранное Трампом", — сказано в заметке.

Впрочем, конфликт с прессой – это не ново для Дональда Трампа. В свой первый срок он отменял пропуска журналистам, которые ему не нравились. Так, Джим Акоста из CNN восстанавливал свой пропуск через суд.

Напомним, переименование ждет и Гренландию. Сенатор Республиканской партии Эрл Лерой "Бадди" Картер подал в Конгресс билль (законопроект), который может начать официальный процесс покупки острова Гренландия. В тексте документа также указано новое имя Гренландии, которое появится на американских картах — она будет называться "Красно-бело-голубая земля" (Red, White, and Blueland). После принятия закона такое название напишут на всех картах США.