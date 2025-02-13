Ніякої "брехні": прессекретарка Трампа зробила попередження після географічного скандалу

Керолайн Лівітт приголомшила журналістів, заявивши, що якщо хтось із них "збреше" про адміністрацію Дональда Трампа, або не використовуватиме нову назву Мексиканської затоки, то на них чекають наслідки.

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Прес-секретар Дональда Трампа Керолайн Лівітт виступила із суворим попередженням до журналістів: якщо вони "збрешуть" про його адміністрацію, їх притягнуть до відповідальності. Лівітт зробила цю заяву, коли її запитали про рішення Білого дому заборонити репортерам Associated Press бути присутніми на двох президентських заходах 11 лютого. АР відмовилися називати Мексиканську затоку "Затокою Америки" після того, як Трамп 9 лютого спеціальним указом її перейменував. Про це пише Daily Mail.

Керолайн Лівітт заявила, що ставити запитання президенту США — це привілей

"Бути прес-секретарем Білого дому — велика честь. І ніхто не має права заходити до Овального кабінету і ставити запитання президенту Сполучених Штатів. Це привілей", — заявила Лівітт.

12 лютого кореспондент агентства Associated Press був присутній на брифінгу у Лівітт, займаючи звичайне місце в першому ряду. Але вона його ігнорувала.

Пізніше в середу репортер AP був виключений з Овального кабінету, коли журналістів викликали на церемонію приведення Тулсі Габбард до присяги як директорки Національної розвідки. Однак фотограф агентства був присутній.

Брифінг в Овальному кабінеті Фото: Karoline Leavitt/X

Виконавча редакторка AP Джулі Пейс надіслала листа голові апарату Білого дому Сьюзі Вайлз, у якому висловила незгоду з блокуванням присутності видання на заходах.

Вона написала: "Одним з основних положень Першої поправки є те, що уряд не може вживати заходів у відповідь проти громадськості або преси за те, що вони говорять".

Новинна організація заявила 11 лютого, що "Білий дім поінформував її про те, що якщо AP не приведе свої редакційні стандарти у відповідність до указу президента Дональда Трампа про перейменування Мексиканської затоки на затоку Америки, AP буде позбавлено доступу до заходу в Овальному кабінеті".

Керолайн Лівітт розкритикував агентство AP за те, що воно не використовувало термін "Затока Америки", заявивши, що важливо "зробити це правильно".

Лівітт наполягає, що Мексиканську затоку потрібно називати правильно Фото: Karoline Leavitt/X

"Це факт, що водойма біля узбережжя Луїзіани називається Затокою Америки, і я не знаю, чому новинні агентства не хочуть називати її так. Міністр внутрішніх справ зробив це офіційним позначенням. І Apple це визнав. Google це визнав", — заявила Лівітт.

У своєму стайлбуці AP, яким користуються багато новинних організацій Америки, агентство викладає свій статус щодо використання цієї назви.

"Мексиканська затока носить цю назву вже понад 400 років. Associated Press називатиме її за її первісною назвою, визнаючи водночас нову назву, обрану Трампом", — ідеться в замітці.

Утім, конфлікт із пресою — це не ново для Дональда Трампа. У свій перший термін він скасовував перепустки журналістам, які йому не подобалися. Так, Джим Акоста з CNN відновлював свою перепустку через суд.

Нагадаємо, перейменування чекає і на Гренландію. Сенатор Республіканської партії Ерл Лерой "Бадді" Картер подав до Конгресу білль (законопроєкт), який може почати офіційний процес купівлі острова Гренландія. У тексті документа також зазначено нове ім'я Гренландії, яке з'явиться на американських картах — вона називатиметься "Червоно-біло-блакитна земля" (Red, White, and Blueland). Після ухвалення закону таку назву напишуть на всіх картах США.