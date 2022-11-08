Прессекретар президента Чехії одружився з українкою, яку прихистив як біженку, – ЗМІ

За інформацією журналістів, 43-річний Їржі Овчачек після початку повномасштабного вторгнення запропонував житло жінці та її синові. Минулого тижня пара зіграла скромне весілля.

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43-річний прессекретар президента Чехії Їржі Овчачек одружився з українкою, яку прихистив як біженку навесні цього року. Про це повідомляє чеський таблоїд Blesk із посиланням на власні джерела.

Церемонія одруження пройшла в костелі в п'ятницю, 4 листопада, в оточенні лише найближчих родичів і друзів. Наразі пара проводить медовий місяць у Чехії.

[ + – ] Одруження пройшло у вузькому колі родичів і друзів

Овчачек дав притулок жінці та її сину дошкільного віку практично відразу після повномасштабного вторгнення Росії в Україну в межах програми допомоги біженцям. Ім'я українки чеське ЗМІ не називає.

Овчачек працює спікером Мілоша Земана з 2013 року.

Нагадаємо, українські біженці, які з Європи вже повернулися додому, можуть приїхати в країни Євросоюзу на зиму. Це можливо, якщо громадяни України оформили статус тимчасового захисту, який з березня надається українцям у ЄС.

Раніше Фокус розповідав, які правила прийому українських біженців діють у Чехії.