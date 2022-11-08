Пресс-секретарь президента Чехии женился на украинке, которую приютил как беженку, – СМИ

По информации журналистов, 43-летний Иржи Овчачек после начала полномасштабного вторжения предложил жилье женщине и ее сыну. На прошлой неделе пара сыграла скромную свадьбу.

Related video

43-летний пресс-секретарь президента Чехии Иржи Овчачек женился на украинке, которую приютил как беженку весной этого года. Об этом сообщает чешский таблоид Blesk со ссылкой на собственные источники.

Церемония бракосочетания прошла в костеле в пятницу, 4 ноября, в окружении лишь самых близких родственников и друзей. Сейчас пара проводит медовый месяц в Чехии.

[ + – ] Бракосочетание прошло в узком кругу родственников и друзей

Овчачек приютил женщину и ее сына дошкольного возраста практически сразу после полномасштабного вторжения России в Украину в рамках программы помощи беженцам. Имя украинки чешское СМИ не называет.

Овчачек работает спикером Милоша Земана с 2013 года.

Напомним, украинские беженцы, которые из Европы уже вернулись домой, могут приехать в страны Евросоюза на зиму. Это возможно в том случае, если граждане Украины оформили статус временной защиты, который с марта предоставляется украинцам в ЕС.

Ранее Фокус рассказывал, какие правила приема украинских беженцев действуют в Чехии.