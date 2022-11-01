Вернувшиеся домой украинские беженцы могут снова приехать в Евросоюз на зиму, – МВД Чехии

По словам Вита Ракушана, пятая часть беженцев вернулась из европейских стран в Украину. Те из них, кто ранее получил статус временной защиты, могут зимовать в ЕС.

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Украинские беженцы, которые из Европы уже вернулись домой, могут приехать в страны Евросоюза на зиму. Об этом заявил министр внутренних дел Чехии Вит Ракушан, передает издание Ceske Noviny.

По его словам, это возможно в том случае, если граждане Украины оформили статус временной защиты, который с марта предоставляется украинцам в ЕС.

"Если кто-то выехал в Украину, живет в Украине, уже получил временную защиту в одной из стран ЕС, он имеет право вернуться в ЕС, если условия не позволяют ему остаться на зиму в Украине", –– прокомментировал глава МВД.

Ракушан также рассказал, что за время полномасштабной войны в Украине Чехия выдала 454 тыс. защитных виз украинцам. Около трети –– это дети и молодежь в возрасте до 18 лет, более двух третей взрослых –– это женщины. Сколько из них сегодня проживает непосредственно в Чехии, неизвестно. В то же время, 20% от приехавших уже вернулись в Украину.

В страны Евросоюза за прошедшие восемь месяцев выехало 4,3 млн беженцев из Украины. Как подчеркнул глава чешского МВД, пятая часть из них вернулась из Европы домой.

Если украинцы снова поедут в страны Европы, то общее количество беженцев в ЕС может вырасти до пяти миллионов, говорит Ракушан. При этом Чехия сейчас может принять не более 500 тыс. человек.

"Я уже давно говорю, что для того, чтобы иметь возможность обеспечить достойное размещение, все, что превышает полмиллиона прибывших — это уже большая нагрузка как для системы здравоохранения, так и для системы образования, но прежде всего для достойного размещения", –– уточнил чешский чиновник.

Если в летнее время этот вопрос можно было решить за счет палаточных лагерей, то зимой такой вариант не возможен.

"Ситуация будет намного сложнее", –– резюмировал он.

Напомним, вице-премьер-министр, министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Ирина Верещук призвала тех украинцев, кто сейчас находится в других странах, не возвращаться домой до весны, если есть такая возможность. По ее словам, это поможет снизить нагрузку на энергосистему Украины.

Позже Верещук объяснила, что этот призыв надо расценивать не как инструкцию, а как просьбу. В первую очередь обращение касается женщин с детьми, которым пришлось выехать из-за боевых действий и временной оккупации украинских территорий.