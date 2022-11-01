Українські біженці, які повернулися додому, можуть знову приїхати до Євросоюзу на зиму, – МВС Чехії

За словами Віта Ракушана, п'ята частина біженців повернулася з європейських країн до України. Ті, хто раніше отримав статус тимчасового захисту, можуть зимувати в ЄС.

Related video

Українські біженці, котрі з Європи вже повернулися додому, можуть приїхати до країн Євросоюзу на зиму. Про це заявив міністр внутрішніх справ Чехії Віт Ракушан, повідомляє видання Ceske Noviny.

За його словами, це можливо, якщо громадяни України оформили статус тимчасового захисту, який з березня надається українцям у ЄС.

"Якщо хтось виїхав до України, живе в Україні, вже отримав тимчасовий захист в одній із країн ЄС, він має право повернутися до ЄС, якщо умови не дозволяють йому залишитися на зиму в Україні", –– прокоментував глава МВС.

Ракушан також розповів, що за часи повномасштабної війни в Україні Чехія видала 454 тис. захисних віз українцям. Близько третини –– це діти та молодь віком до 18 років, понад дві третини дорослих –– це жінки. Скільки з них сьогодні мешкає безпосередньо в Чехії, невідомо. Водночас, 20% від тих, хто приїхав, вже повернулися в Україну.

До країн Євросоюзу за минулі вісім місяців виїхало 4,3 млн біженців з України. Як наголосив глава чеського МВС, п'ята частина з них повернулася з Європи додому.

Якщо українці знову поїдуть до країн Європи, то загальна кількість біженців у ЄС може зрости до п'яти мільйонів, каже Ракушан. Водночас Чехія зараз може прийняти не більше 500 тис. осіб.

"Я вже давно говорю, що для того, щоб мати можливість забезпечити гідне розміщення, все, що перевищує півмільйона прибулих — це вже велике навантаження як для системи охорони здоров'я, так і для системи освіти, але насамперед для гідного розміщення", –– уточнив чеський чиновник.

Якщо у літню пору це питання можна було вирішити за допомогою наметових таборів, то взимку такий варіант не можливий.

"Ситуація буде набагато складнішою", — резюмував він.

Нагадаємо, віцепрем'єр-міністерка, міністерка з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Ірина Верещук закликала тих українців, хто зараз перебуває в інших країнах, не повертатись додому до весни, якщо є така можливість. За її словами, це допоможе зменшити навантаження на енергосистему України.

Згодом Верещук пояснила, що цей заклик треба розцінювати не як інструкцію, а як прохання. Насамперед звернення стосується жінок з дітьми, яким довелося виїхати через бойові дії та тимчасову окупацію українських територій.