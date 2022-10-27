"Не повертайтеся в Україну до весни": Верещук пояснила своє звернення до переселенців (відео)

Українцям, за словами міністерки, поки не варто повертатися додому з міркувань безпеки та через складну ситуацію в енергетиці.

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Звернення до переселенців про необхідність почекати із поверненням в Україну потрібно розцінити не як інструкцію, а прохання. Про це в ефірі національного телемарафону заявила глава Міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук.

За словами профільної міністерки, заклики до переселенців про необхідність почекати з поверненням в Україну слід розцінювати не як інструкцію, а прохання. Насамперед, як зазначає Ірина Верещук, вона звертається до жінок із дітьми, яким довелося виїхати через бойові дії та тимчасову окупацію.

"Тут потрібно мати тверезий розум і здорову логіку ... Якщо жінки з дітьми, перебуваючи там (за кордоном — ред.) весняні та літні місяці, ухвалюють для себе рішення повертатися в рідні домівки на зимові місяці, то я просила — це була не вказівка, не інструкція, а прохання — якщо можна, залишитися в Європі. Кожен вирішує сам, адже ми демократична країна, але моя рекомендація та прохання залишаються незмінними: якщо є можливість, залишитися в Європі на зиму, а вже навесні повернутися та відбудовувати нашу державу", — продовжила Верещук в ефірі національного телемарафону.

Глава Мінреінтеграції наголосила, що переселенцям необхідно почекати з поверненням в Україну з міркувань безпеки. Окрім цього, як попереджає Верещук, у зимовий період очікується збільшення навантаження на електромережі.

[ + – ] Ірина Верещук пояснила, чому переселенцям не потрібно до весни повертатися в Україну

Зазначимо, що Ірина Верещук із аналогічним зверненням до переселенців виступала в ефірі марафону на день раніше. За словами голови Мінреінтеграції, навантаження на енергомережі України зараз надто велике, і повернення додому великої кількості людей лише посилить ситуацію в енергетиці.

Також повідомлялося, що Ірина Верещук закликала переселенців почекати з поверненням у населені пункти деокупованої частини Харківської області.