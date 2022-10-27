"Не возвращайтесь в Украину до весны": Верещук объяснила свое обращение к переселенцам (видео)

Украинцам, по словам министра, пока не стоит возвращаться домой по соображениям безопасности и из-за сложной ситуации в энергетике.

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Обращение к переселенцам о необходимости повременить с вовзарещением в Украину нужно расценивтаь не как инструкцию, а просьбу. Об этом в эфире национального телемарафона заявила глава Министерства по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук.

По словам профильного министра, призывы к переселенцам о необходимости повременить с возвращением в Украину небходимо расценивать не как инструкцию, а просьбу. В первую очередь, как отмечает Ирина Верещук, она обращается к женщинам с детьми, которым пришлось выехать из-за боевых действий и временной оккупации.

"Здесь нужно иметь трезвый ум и здоровую логику… Если женщины с детьми, находясь там (за границей — ред.) весенние и летние месяцы, принимают для себя решение возвращаться в родные дома на зимние месяцы, то я просила — это было не указание, не инструкция, а просьба – если можно, остаться в Европе. Каждый решает сам, ведь мы демократическая страна, но моя рекомендация и просьба остаются неизменными: если есть возможность остаться в Европе из-за зимы, а уже весной вернуться и отстраивать наше государство", — продолжила Верещук в эфире национального телемарафона.

Глава Минреинтеграции подчеркнула, что переселенцам необходимо повременить с возвращением в Украину по соображениям безопасности. Кроме этого, как предупреждает Верещук, в зимний период ожидается увеличение нагрузки на электросети.

[ + – ] Ирина Верещук объяснила, почему переселенцам не нужно до весны возвращаться в Украину

Отметим, что Ирина Верещук с аналогичным обращением к переселенцам выступала в эфире марафона днем ранее. По словам главы Минреинтеграции, нагрузка на энергосети Украины сейчас слишком большая и возвращение домой большого количества людей только усугубит ситуацию в энергетике.

Также сообщалось, что Ирина Верещук призывала переселенцев повременить с возвращением в населенные пункты деоккупированной части Харьковской области.