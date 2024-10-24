У Дніпрі депутатка штовхнула активістку: справою зацікавилася прокуратура (фото)

Прокуратура Дніпра розпочала кримінальне провадження за фактами насильницьких дій та перешкоджання журналістській діяльності. За цими статтями підозрюваним загрожують покарання від штрафів до обмеження волі.

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Центральна окружна прокуратура міста Дніпра розпочала кримінальні провадження за заявами журналіста Національної спілки журналістів України та активістки акції "Гроші на ЗСУ". Відповідну заяву розміщено 23 жовтня на сайті Дніпропетровської обласної прокуратури.

Провадження відкрито за фактами перешкоджання законній професійній діяльності журналістів (ч. 1 ст. 171 КК України) та умисного вчинення насильницьких дій, які завдали фізичного болю та не спричинили тілесних ушкоджень (ч. 1 ст. 126).

Згідно з цими статтями, за насильницькі дії законом передбачаються штраф або громадські чи виправні роботи, а за перешкоджання журналістській діяльності, окрім штрафу, покаранням може бути арешт або обмеження волі.

За даними слідства, депутатка міськради Дніпра штовхнула в обличчя активістку мирної акції. 23 жовтня у мережі поширилося відео, на якому депутатка міської ради Дніпра Євгенія Дитятковська штовхнула активістку руху "Гроші на ЗСУ" під час мітингу.

Журналісти "Суспільного" опублікували коментарі потерпілої активістки, дружини військового Ганни та депутатки Дитятковської.

Ганна, як повідомляють журналісти, хотіла отримати від депутатки пояснення щодо ймовірної причетності до корупційних схем із закупівлі медикаментів.

"Пані Дитятковська назвала мене скотиною, це пряма цитата, на відео це чутно. Ніякого фізичного впливу не було, а вона мене відштовхнула рукою, дала ляпаса", — сказала активістка.

Дитятковська, за словами журналістів, стверджує, що Ганна порушила її особистий простір.

"Так, я не витримала, я перепрошую. Покажіть мою руку, вона дуже маленька. Вона лізла у моє вікно і я ось так її рукою. Я не мала права так нервувати і реагувати, це так. Але іноді образи доходять до апогею", — прокоментувала Євгенія Дитятковська.

Також прокуратура Дніпра повідомляє, що 23 жовтня співробітник КП міської ради не пустив журналіста до сесійної зали та зачинив його в сусідньому приміщенні.

Журналіст Олександр Славний 23 жовтня опублікував на Facebook пост, у якому повідомив, що за його заявою дані про перешкоджання журналістській діяльності внесли до єдиного реєстру державних розслідувань.

Журналіст Олександр Славний опублікував витяг з ЄРДР Фото: Facebook / Олександр Славний

Нагадаємо, 18 жовтня у пресслужбі компанії Steko заявили, що представники територіального центру комплектування нібито заблокували роботу заводу. Раніше, 12 жовтня, генеральний директор компанії Сергій Положай обізвав співробітників ТЦК "чортами" та послав їх "рити окопи". 14 жовтня у Дніпрі поліцією було відкрито кримінальне провадження за фактом хуліганських дій гендиректора Steko.