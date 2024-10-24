В Днепре депутат толкнула активистку: делом заинтересовалась прокуратура (фото)

Прокуратура Днепра начала уголовное производство по фактам насильственных действий и препятствования журналистской деятельности. По этим статьям подозреваемым грозят наказания от штрафов до ограничения свободы.

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Центральная окружная прокуратура города Днепра начала уголовные производства по заявлениям журналиста Национального союза журналистов Украины и активистки акции "Деньги на ВСУ". Соответствующее заявление размещено 23 октября на сайте Днепропетровской областной прокуратуры.

Производство открыто по фактам препятствования законной профессиональной деятельности журналистов (ч. 1 ст. 171 УК Украины) и умышленного совершения насильственных действий, которые нанесли физическую боль и не повлекли телесных повреждений (ч. 1 ст. 126).

Согласно этим статьям, за насильственные действия законом предусматриваются штраф, общественные или исправительные работы, а за препятствование журналистской деятельности, кроме штрафа, наказанием может быть арест или ограничение свободы.

По данным следствия, депутат горсовета Днепра толкнула в лицо активистку мирной акции. 23 октября в сети распространилось видео, на котором депутат городского совета Днепра Евгения Дитятковская толкнула активистку движения "Деньги на ВСУ" во время митинга.

Журналисты "Суспільного" опубликовали комментарии потерпевшей активистки, жены военного Анны и депутата Дитятковской.

Анна, как сообщают журналисты, хотела получить от депутата объяснения относительно вероятной причастности к коррупционным схемам по закупке медикаментов.

"Госпожа Дитятковская назвала меня скотиной, это прямая цитата, на видео это слышно. Никакого физического воздействия не было, а она меня оттолкнула рукой, дала пощечину", — сказала активистка.

Дитятковская, по словам журналистов, утверждает, что Анна нарушила ее личное пространство.

"Да, я не выдержала, я извиняюсь. Покажите мою руку, она очень маленькая. Она лезла в мое окно и я вот так ее рукой. Я не имела права так нервничать и реагировать, это да. Но иногда обиды доходят до апогея", — прокомментировала Евгения Дитятковская.

Также прокуратура Днепра сообщает, что 23 октября сотрудник КП городского совета не пустил журналиста в сессионный зал и закрыл его в соседнем помещении.

Журналист Александр Славный 23 октября опубликовал на Facebook пост, в котором сообщил, что по его заявлению данные о препятствовании журналистской деятельности внесли в единый реестр государственных расследований.

Журналист Александр Славный опубликовал выписку из ЕРДР Фото: Facebook / Александр Славный

Напомним, 18 октября в пресс-службе компании Steko заявили, что представители территориального центра комплектования якобы заблокировали работу завода. Ранее, 12 октября, генеральный директор компании Сергей Положай обозвал сотрудников ТЦК "чертями" и послал их "рыть окопы". 14 октября в Днепре полицией было открыто уголовное производство по факту хулиганских действий гендиректора Steko.