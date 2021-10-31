Закупівель електроенергії з Росії та Білорусі з 1 листопада не буде, – Герус

Аукціони на закупівлю електроенергії призупинила НЕК "Укренерго". Компанія вже оголосила, коли їх буде відновлено.

Україна не імпортуватиме електроенергію з Росії та Білорусі з 1 листопада. Про це у своєму телеграм-каналі повідомив голова комітету Ради з питань енергетики та ЖКГ Андрій Герус.

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Він уточнив, що аукціон на продаж електроенергії, який компанія "Інтер РАО" оголосила 20 жовтня, було скасовано наступного дня. Не було проведено відповідних аукціонів і у випадку з Білоруссю.

[ + – ] Андрій Герус повідомив про відміну аукціонів Фото: Скриншот

Із посиланням на Міненерго, Андрій Герус також поінформував, що на Курахівській, Запорізькій, Зміївській, Вуглегірській, Слов'янській, Трипільській та Придністровській теплоелектростанціях (ТЕС) не дотримано гарантованих запасів вугілля. Це мінімальний обсяг вугілля, який має бути у наявності відповідно до умов ведення ліцензійної діяльності.

Станом на 29 жовтня на українських ТЕС та ТЕЦ було 675 тис. тонн вугілля.

[ + – ] Запаси вугілля на українських ТЕС та ТЕЦ набагато нижчі за гарантовані Фото: Скриншот

Герус також поінформував, що уряд та Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг України (НКРЕКУ), до 15 листопада мають провести позапланові перевірки компаній, які володіють теплоелектростанціями (ТЕС) та теплоелектроцентралями (ТЕЦ) на території країни.

Тимчасом Національна енергетична компанія "Укренерго", яка призупинила аукціони, повідомляє, що добові аукціони в електронній платформі будуть відновлені 1 листопада для постачання 3 листопада цього року.

"Основні положення Порядку розподілу пропускної спроможності міждержавних електромереж (постанова НКРЕКУ №763 від 03.04.2021), дія яких була припинена судом, відновлюють свою силу з 30 жовтня. НЕК "Укренерго" проводить технічні роботи, які дозволять відновити проведення аукціонів на електронній платформі, з огляду на те, що місячний аукціон на доступ до міждержавних перетинів пройшов за резервною процедурою", – йдеться у повідомленні оператора.

Як відомо, через нестачу вугілля на державних ТЕС, викликану аномальним падінням цін на електроенергію у квітні-липні 2021-2022, державне підприємство "Енергоатом" викупило більшість потужностей для імпорту електроенергії з Білорусі.

23 жовтня з'явилася інформація про те, що Слов'янська ТЕС припинила роботу через дефіцит палива. Станом на 31 жовтня робота ще кількох ТЕС опинилася під загрозою через відсутність вугілля.

[ + – ] Ситуація з вугіллям на українських ТЕС та ТЕЦ погіршується Фото: Укренерго

Натомість народний депутат, голова Конфедерації вільних профспілок України та Незалежної профспілки гірників України Михайло Волинець із посиланням на Міненерго повідомив, що держкомпанія "Центренерго" планує імпортувати з Польщі, Казахстану та ПАР близько 200 тис. тонн вугілля, а також веде переговори зі США.