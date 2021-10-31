Закупок электроэнергии из России и Беларуси с 1 ноября не будет, – Герус

Аукционы на закупку электроэнергии приостановила НЭК "Укрэнерго". Компания уже объявила, когда они будут возобновлены.

​​Украина не будет импортировать электроэнергию из России и Беларуси с 1 ноября. Об этом в своем телеграмм-канале сообщил глава комитета Рады по вопросам энергетики и ЖКХ Андрей Герус.

Будь всегда в курсе событий вместе с телеграм-каналом Быстрый Фокус. Подписаться

Он уточнил, что аукцион на продажу электроэнергии, который компания "Интер РАО" объявила 20 октября, был отменен на следующий день. Не были проведены соответствующие аукционы и в случае с Беларусью.

[ + – ] Андрей Герус сообщил об отмене аукционов Фото: Скриншот

Со ссылкой на Минэнерго, Андрей Герус также проинформировал, что на Кураховской, Запорожской, Змиевской, Углегорской, Славянской, Трипольской и Приднестровской теплоэлектростанциях (ТЭС) не соблюдены гарантированные запасы угля. Это минимальный объем угля, который должен быть в наличии в соответствии с условиями ведения лицензионной деятельности.

По состоянию на 29 октября на украинских ТЭС и ТЭЦ было 675 тыс тонн угля.

[ + – ] Запасы угля на украинских ТЭС и ТЭЦ гораздо ниже гарантированных Фото: Скриншот

Герус также проинформировал, что правительство и Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг Украины (НКРЭКУ), до 15 ноября должны провести внеплановые проверки компаний, владеющих теплоэлектростанциями (ТЭС) и теплоэлектроцентралями (ТЭЦ) на территории страны.

Тем временем Национальная энергетическая компания "Укрэнерго", приостановившая аукционы, сообщает, что суточные аукционы в электронной платформе будут возобновлены 1 ноября для поставок 3 ноября этого года.

"Основные положения Порядка распределения пропускной способности межгосударственных электросетей (постановление НКРЭКУ №763 от 03.04.2021), действие которых было приостановлено судом, возобновляют свою силу с 30 октября. НЭК "Укрэнерго" проводит технические работы, которые позволят возобновить проведение аукционов на электронной платформе, с учетом того, что месячный аукцион на доступ к межгосударственным пересечениям прошел по резервной процедуре", – говорится в сообщении оператора.

Как известно, из-за нехватки угля на государственных ТЭС, вызванной аномальным падением цен на электроэнергию в апреле-июле 2021-2022, государственное предприятие "Энергоатом" выкупило большинство мощностей для импорта электроэнергии из Беларуси.

23 октября появилась информация о том, что Славянская ТЭС прекратила работу из-за дефицита топлива. По состоянию на 31 октября работа еще нескольких ТЭС оказалась под угрозой из-за отсутствия угля.

[ + – ] Ситуация с углем на украинских ТЭС и ТЭЦ ухудшается Фото: Укрэнерго

Тем временем народный депутат, глава Конфедерации свободных профсоюзов Украины и Независимого профсоюза горняков Украины Михаил Волынец со ссылкой на Минэнерго сообщил, что госкомпания "Центрэнерго" планирует импортировать из Польши, Казахстана и ЮАР около 200 тыс. тонн угля, а также ведет переговоры с США.