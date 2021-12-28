Постачання хліба в Україні під загрозою: українські хлібзаводи на межі закриття через ціни на газ, що "злетіли" в 10 разів

Останніми днями "Нафтогаз України" продає газ за цінами 65-75 тисяч грн за тисячу кубометрів. Українські хлібовиробники вже працюють на збиток і попереджають, що закриються, якщо держава не втрутиться.

Українські хлібзаводи у зв'язку з надвисокими цінами на газ і неможливістю підняти ціни на хліб працюють на збиток і попереджають про згортання виробництва та перебої з постачанням соціально значущого продукту. Якщо ціни на хліб не будуть підвищені, багатьом підприємствам доведеться закритися, повідомляє видання delo.ua.

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За словами президента Всеукраїнської асоціації пекарів Юрія Дученка, галузь гостро потребує підтримки уряду в обставинах, що склалися, коли ціни на газ для виробників зросли в 10 разів.

"Усі печі на хлібзаводах працюють на газі, це величезні обсяги для підприємств. Якщо в нас раніше енергоносії становили 10-12% у собівартості, то зараз це вже 20-25%", — зазначає голова ради Об'єднання "Укрхлібпром" Олександр Васильченко.

Крім цього, з початку поточного року на 40% зросли ціни на борошно, вдвічі в ціні зросла й електроенергія, зріс прожитковий мінімум. Таким чином, собівартість виробництва хліба на сьогоднішній день зросла на 40-50%.

За словами Васильченка, якщо минулого року рентабельність виробництва хліба становила 10-12%, то сьогодні її рівень упав до критичних 2%, а виробництво деяких найголовніших товарних позицій у більшості підприємств уже стали збитковими — аж до "мінус" 20%.

Глава ВАП Юрій Дученко додає, що через обставини, що склалися, низці заводів найближчим часом дійсно доведеться закритися, що "безперечно спровокує перебої у виробництві та в постачанні населення хлібом", що перетвориться на серйозну загрозу для продовольчої безпеки країни, основою якої в Україні якраз і є хліб. Заступник директора компанії "Сумська паляниця" Костянтин Шушара прогнозує, що закриття хлібзаводів розпочнуться вже в першому кварталі 2022 року. "Підприємства знаходяться зараз на межі виживання", — каже він.

Крім втрати великої кількості робочих місць, зниження купівельної спроможності населення та соціальної напруги в суспільстві, закриття хлібопекарських підприємств також призведе до того, що бюджетні установи — школи, лікарні, дитячі садки та військові частини — залишаться без постачання хліба, а місцеві бюджети в кризовий час залишаться без прибуткового податку від підприємств хлібної галузі, наголошує видання Delo.ua.

За словами керівників хлібопекарських підприємств, ситуацію могло б урятувати збільшення ціни на кінцевий продукт для споживача. Однак цього сьогодні виробникам не дозволяють робити торговельні мережі, які дозволяють піднімати ціну на хліб не вище 5% на місяць, при тому, що вже сьогодні стоїть гостра необхідність збільшити його вартість на 30%. Підприємства вже звернулися до торгових мереж із пропозицією переглянути принципи ціноутворення через обставини, що склалися на ринку.

Альтернативним рішенням Асоціація пекарів пропонує надати підприємствам хлібної галузі природний газ із боку НАК "Нафтогаз України" обсягом 10-12 млн кубометрів на місяць за зниженою ціною 16 грн за кубометр, за якою сьогодні купують газ комунальні підприємства. З цією пропозицією українські хлібопекарі вже звернулися до президента Зеленського та прем'єр-міністра Шмигаля. У разі відсутності реакції влади та торгових мереж на цю ситуацію на Україну неминуче чекають зриви постачання хліба, резюмували у Всеукраїнській асоціації хлібопекарів.