У Росії пройшла антивоєнна демонстрація "За мир та дружбу між народами" (фото)

Учасники акції були без політичних гасел та прапорів, але цей факт не завадив поліцейським всіляко перешкоджати її проведенню.

15 січня в Єкатеринбурзі мав пройти пікет проти війни "за мир та дружбу між народами", він відбувся, але без тиску силовиків не обійшлося. Про це повідомляють "Вечірні відомості".

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Активісти вирішили виступити проти посилення військової риторики російської влади, яка спостерігалася в кількох напрямках — напруженість між РФ та НАТО, а також спрямування військ ОДКБ до Казахстану. Організатори акції виконали вимоги влади та повідомили Міністерство громадської безпеки про проведення публічного пікету 15 січня та мітингу 22 січня. За законом попередити про пікет потрібно за три дні, а про мітинг за 10 днів до його проведення. Було виконано обидві вимоги.

[ + – ] Заява про пікет та мітинг у Єкатеринбурзі

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Проте в день проведення акції правоохоронці перешкоджали її проведенню. Ймовірно, цьому сприяла місцева влада та особисто губернатор Свердловської області Євген Куйвашев. Він прибрав з переліку спеціальних місць для публічного висловлювання громадської думки сквер, у якому і анонсувався пікет.

Зрештою, на Вулиці 8 березня зібралося близько 50 людей. Проте поліцейські, які прибули на місце, стали попереджати про те, що цей майданчик виключено з переліку гайд-парків, і якщо присутні розгорнуть плакати, будуть затримання. Учасники акції погодилися та пішли в інше місце до Шаумяна у супроводі поліції.

Правоохоронці склали кілька протоколів проти протестувальників, а одного з них затримали.

Нагадаємо, за словами держсекретаря США Ентоні Блінкена, Росія може вторгнутися до України в найкоротші терміни. Москва продовжує нарощувати сили на українському кордоні.