Гривня і рубль втрачають позиції на тлі можливого визнання Росією ОРДЛО

Гривня обвалилася до долара майже на 1,1%, а рубль майже на 2%.

Курс долара щодо гривні та рубля злетів на тлі засідання Ради безпеки Росії, яка розглядатиме питання про визнання незалежності окупованих РФ територій ОРДЛО. Про це свідчать дані платформи Investing.com.

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Гривня до долара на момент публікації новини впала на 1,09% — до 28,71. На початок торгів її вартість була 28,52 за 1 долар.

Курс російського рубля до долара США впав на 1,95 рублів і становить 78,83 рублі за долар.

Ціна 1 євро наближається до 90 рублів і становить 89,4 рублі.

Нагадаємо, президент Росії Володимир Путін заявив про необхідність визначити "подальші кроки" в контексті звернення "глав" ОРДЛО про визнання "ЛДНР". Для цього глава Кремля вирішив провести засідання Ради безпеки.

Минулого разу курс гривні щодо долара злетів після повідомлень про обстріл окупантами дитячого садка у Станиці Луганській.