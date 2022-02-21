Зеленский экстренно созвал заседание СНБО на фоне возможного признания "Л/ДНР" в РФ

Глава государства также провел срочные консультации с Шольцом и Макроном на фоне заседания Совета безопасности РФ.

Президент Владимир Зеленский инициировал проведение в понедельник, 21 февраля, внеочередного заседания Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО). Об этом глава государства сообщил в своем Twitter.

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По словам Зеленского, он решил созвать заседание СНБО и провел "срочные консультации" с канцлером Германии Олафом Шольцом, а также президентом Франции Эммануэлем Макроном на фоне заявлений, прозвучавших сегодня на заседании Совета безопасности РФ.

[ + – ] Владимир Зеленский о заседании СНБО

По данным издания "Украинская правда", начало заседания запланировано на 20:00.

Напомним, сегодня, 21 февраля, президент РФ Владимир Путин провел заседание Совета безопасности, на котором рассматривался вопрос признания "ДНР" и "ЛНР". Решение глава государства пообещал озвучить уже сегодня, его пресс-секретарь Дмитрий Песков анонсировал соответствующее видеообращение Путина.

Тем временем российский фондовый рынок к закрытию потерял 10,5% пунктов — это самый сильный обвал котировок с 2008 года.

Также Фокус писал о том, что посольство Соединенных Штатов в Украине в связи с заседанием Совбеза РФ предупредило о повторении "грузинского сценария".