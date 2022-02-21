Посольство США в Украине заявило о повторении Россией "грузинского сценария"

Дипломаты утверждают, что предпринимаемые Москвой шаги "разрушительны" и взяты из "методички" событий, произошедших в 2008 году.

Посольство США в Украине на фоне заседания Совета безопасности РФ, посвященного признанию "ЛНР" и "ДНР" заявило, что Россия предпринимает шаги, аналогичные тем, которые наблюдались во время оккупации части территории Грузии, Абхазии и Южной Осетии, в 2008 году. Об этом говорится в твитах дипломатического ведомства, опубликованных в понедельник, 21 февраля.

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По словам представителей американского дипломатического органа, воплощение РФ "очевидных, халтурных заговоров для оправдания вторжения в Украину" могло бы показаться "смешным", если бы эти шаги не были настолько "разрушительными и опасными".

"Операции под прикрытием чужого флага, дезинформация, а теперь их собственные приспешники "просят" защиты. Все это прямо из методички того, что происходило в Грузии, но мир больше не купится на ложь", — заявили в посольстве.

Отметим, что Россия 26 августа 2008 года признала независимость Южной Осетии и Абхазии. Этому предшествовал ввод грузинских войск в Южную Осетию 8 августа и последующая российская операция по принуждению Грузии к окончанию военных действий и "защите" российских граждан.

Напомним, в понедельник, 21 февраля, президент России Владимир Путин провел совещание Совбеза, посвященное признанию "ЛНР" и "ДНР". Эту инициативу поддержали все члены органа, окончательное решение глава государства пообещал принять в этот же день. Министр обороны РФ Сергей Шойгу во время заседания заявил, что у Украины есть больше возможностей по созданию ядерного оружия, чем у Ирана и КНДР.

В свою очередь председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко указала, что Россия никогда не делала ничего плохого по отношению к украинскому государству.