Посольство США в Україні заявило про повторення Росією "грузинського сценарію"

Дипломати стверджують, що кроки, які робить Москва, "руйнівні" і взяті з "методички" подій, що сталися у 2008 році.

Посольство США в Україні на тлі засідання Ради безпеки РФ, присвяченого визнанню "ЛНР" та "ДНР", заявило, що Росія робить кроки, аналогічні до тих, що спостерігалися під час окупації частини території Грузії, Абхазії та Південної Осетії, у 2008 році. Про це йдеться у твітах дипломатичного відомства, опублікованих у понеділок, 21 лютого.

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За словами представників американського дипломатичного органу, втілення РФ "очевидних, халтурних змов для виправдання вторгнення в Україну" могло б здатися "смішним", якби ці кроки не були настільки "руйнівними та небезпечними".

"Операції під прикриттям чужого прапора, дезінформація, а тепер їхні власні поплічники "просять" захисту. Усе це прямо з методички того, що відбувалося в Грузії, але світ більше не купиться на брехню", — заявили в посольстві.

Зазначимо, що Росія 26 серпня 2008 року визнала незалежність Південної Осетії та Абхазії. Цьому передувало введення грузинських військ до Південної Осетії 8 серпня і подальша російська операція з примусу Грузії до закінчення військових дій та "захисту" російських громадян.

Нагадаємо, у понеділок, 21 лютого, президент Росії Володимир Путін провів нараду Радбезу, присвячену визнанню "ЛНР" та "ДНР". Цю ініціативу підтримали всі члени органу, остаточне рішення глава держави пообіцяв ухвалити цього ж дня. Міністр оборони РФ Сергій Шойгу під час засідання заявив, що Україна має більше можливостей щодо створення ядерної зброї, ніж Іран та КНДР.

У свою чергу, голова Ради Федерації РФ Валентина Матвієнко вказала, що Росія ніколи не робила нічого поганого для української держави.