Фондовый рынок РФ обвалился в ожидании решения Путина по признанию "ДНР" и "ЛНР"

Падение стало самым большим с 2008 года. Снижение стоимости акций российских компаний в ряде случаев достигало 13-15%.

Торги на Московской бирже в понедельник, 21 февраля, закрылись падением на 10,5% на фоне внеочередного заседания Совета безопасности РФ, посвященного признанию "ЛНР" и "ДНР". Об этом свидетельствует сайт биржи.

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По состоянию на 9:59 по московскому времени (8:59 по Киеву) 21 февраля индекс составлял 3450,97 пунктов, однако к закрытию в 18:50 он упал до 3036,88 пунктов.

[ + – ] Котировки Московской биржи

По данным российского издания "РБК", такой обвал стал рекордным для России с 2008 года. В свою очередь агентство "РИА Новости" утверждает, что падение котировок является самым большим с 3 марта 2014 года на фоне оккупации Крыма Россией.

Снизились и котировки российских компаний. По данным портала "Финам", ценные бумаги авиакомпании "Аэрофлот" упали на 13,43%, банка "ВТБ" — на 14,33%, "Сбербанка" — на 15,14%, энергетической компании "Газпром" — на 8,74%, а "Роснефти" — на 14,19%.

[ + – ] Котировки российских компаний

Напомним, 21 февраля президент РФ Владимир Путин провел внеочередное заседание Совета безопасности, посвященное признанию "ДНР" и "ЛНР". Окончательное решение по этому вопросу глава государства пообещал принять в этот же день.

После заявлений Путина и других представителей руководства РФ упали курсы гривны и рубля по отношению к доллару — почти на 1% и 2% соответственно.