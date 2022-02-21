Фондовий ринок РФ обвалився в очікуванні рішення Путіна щодо визнання "ДНР" та "ЛНР"

Падіння стало найбільшим із 2008 року. Зниження вартості акцій російських компаній часом досягало 13-15%.

Торги на Московській біржі в понеділок, 21 лютого, закрилися падінням на 10,5% на тлі позачергового засідання Ради безпеки РФ, присвяченого визнанню "ЛНР" та "ДНР". Про це свідчить вебсайт біржі.

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Станом на 9:59 за московським часом (8:59 за Києвом) 21 лютого індекс становив 3450,97 пунктів, проте до закриття о 18:50 він упав до 3036,88 пунктів.

[ + – ] Котирування Московської біржі

За даними російського видання "РБК", такий обвал став рекордним для Росії з 2008 року. Водночас агентство "РІА Новини" стверджує, що падіння котирувань є найбільшим із 3 березня 2014 року на тлі окупації Криму Росією.

Знизились і котирування російських компаній. За даними порталу "Фінам", цінні папери авіакомпанії "Аерофлот" упали на 13,43%, банку "ВТБ" — на 14,33%, "Сбербанку" — на 15,14%, енергетичної компанії "Газпром" — на 8,74%, а "Роснефти" — на 14,19%.

[ + – ] Котирування російських компаній

Нагадаємо, 21 лютого президент РФ Володимир Путін провів позачергове засідання Ради безпеки, присвячене визнанню "ДНР" та "ЛНР". Остаточне рішення з цього питання глава держави пообіцяв ухвалити цього ж дня.

Після заяв Путіна й інших представників керівництва РФ впали курси гривні та рубля щодо долара — майже на 1% та 2% відповідно.