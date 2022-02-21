Зеленський екстрено скликав засідання РНБО на тлі можливого визнання РФ "Л/ДНР"

Глава держави також провів термінові консультації із Шольцем і Макроном на тлі засідання Ради безпеки РФ.

Президент Володимир Зеленський ініціював проведення у понеділок, 21 лютого, позачергового засідання Ради національної безпеки й оборони України (РНБО). Про це глава держави повідомив у своєму Twitter.

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За словами Зеленського, він вирішив скликати засідання РНБО та провів "термінові консультації" з канцлером Німеччини Олафом Шольцом, а також президентом Франції Емманюелем Макроном на тлі заяв, які пролунали сьогодні на засіданні Ради безпеки РФ.

[ + – ] Володимир Зеленський про засідання РНБО

За даними видання "Українська правда", початок засідання заплановано на 20:00.

Нагадаємо, сьогодні, 21 лютого, президент РФ Володимир Путін провів засідання Ради безпеки, на якому розглядалося питання визнання "ДНР" та "ЛНР". Рішення глава держави пообіцяв озвучити вже сьогодні, його прессекретар Дмитро Пєсков анонсував відповідне відеозвернення Путіна.

Тим часом, російський фондовий ринок до закриття втратив 10,5% пунктів — це найсильніший обвал котирувань з 2008 року.

Також Фокус писав про те, що посольство Сполучених Штатів в Україні в зв'язку із засіданням Радбезу РФ попередило про повторення "грузинського сценарію".