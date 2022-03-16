Україна та РФ розробили план, щоб покласти край війні, — Financial Times

За інформацією журналістів, РФ хоче, щоб Україна відмовилася від планів щодо НАТО. Як повідомив радник Зеленського, план у будь-якому вигляді включатиме виведення російських військ з української території.

Україна та Росія підготували план із 15 пунктів, завдяки якому за умови нейтралітету Києва можливе припинення вогню та виведення військ російських окупантів. Про це 16 березня повідомляє газета Financial Times.

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За інформацією міжнародного видання, Україна та РФ досягли суттєвого прогресу в переговорному процесі. Financial Times посилається на слова трьох учасників переговорів, але інформації на кого саме немає.

За передбачуваною інформацією, план включає такі пункти:

Україна має оголосити про нейтралітет і відмовитися від планів вступу до НАТО.

Дати обіцянку, що не розмістить іноземні військові бази та озброєння в обмін на захист союзників. Ними можуть стати США, Великобританія, Туреччина та інші.

Також за планом Україна має погодитись на обмеження власної зброї.

Радник Зеленського Михайло Подоляк у коментарі Financial Times заявив, що угода в будь-якому разі передбачатиме виведення російських військ з української території, яку захопили з 24 лютого. За даними видання, це "південні райони вздовж Азовського та Чорного моря, а також територія на схід і на північ від Києва".

14 березня стартував четвертий раунд переговорів із Росією. Цього разу вони проходять у відеоформаті, сторони не зустрічаються наживо. Попередні раунди переговорів проходили в Біловезькій пущі.

Україна та міжнародні партнери намагаються знайти дипломатичний шлях зупинити вторгнення Росії в Україну. Серед можливих країн-посередників — Ізраїль, Туреччина, Швейцарія, Ватикан і навіть Китай.

Як повідомив Володимир Зеленський, головний прокурор Міжнародного кримінального суду в Гаазі та слідча група прибули до України, щоб зібрати докази військових злочинів країни-агресора. Обвинувач Міжнародного кримінального суду ознайомився із фотографіями Маріуполя та інших міст, які постраждали від бомбардувань російських військових.