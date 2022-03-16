Переговори з Росією. У пошуках посередника: Ізраїль, Туреччина, Китай?

Україна та міжнародні партнери намагаються знайти дипломатичний шлях зупинити вторгнення Росії в Україну. Серед можливих країн-посередників – Ізраїль, Туреччина, Швейцарія, Ватикан і навіть Китай.

Кандидат у посередники: Ізраїль. Ризикована пропозиція

"Ізраїль взяв на себе складну, але благородну місію посередника в пошуку миру та завершенні російської агресії проти України", – 14 березня написав на своїй сторінці голова Офісу президента України Андрій Єрмак.

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Останнім часом прем'єр-міністр Ізраїлю Нафталі Беннет справді намагається взяти на себе роль посередника в переговорах між Україною та РФ. Він неодноразово розмовляв з главою Кремля Володимиром Путіним по телефону і навіть неофіційно побував на зустрічі з ним у Москві. Крім того, не раз телефонував президенту України Володимиру Зеленському. Поки що конкретних результатів ці переговори не принесли. Якщо не брати до уваги інформації в газеті Jerusalem Post (відома своїми лівими поглядами). Видання натякнуло: Беннет рекомендував Зеленському прийняти вимоги Росії на закінчення війни.

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"Таке посередництво для України ризиковане, — каже Олександр Краєв, експерт ради зовнішньої політики "Українська призма". — На перший погляд, Ізраїль із усіх офіційних переговорників відносно рівновіддалений і від Києва, і від Москви. Але якщо поглянути глибше, то не можна не помітити, що Ізраїль залежить від Росії та її грошей Особливо ліва частина уряду. Варто згадати, як складно він формувався. Нині міністр закордонних справ Ізраїлю Яір Лапід докорінно не згоден з Беннетом у багатьох питаннях, зокрема тих, які стосуються російсько-української війни".

Він зауважує, що сьогодні несподівано для багатьох запрацював формат переговорів, розпочатих між Україною та РФ у Біловезькій пущі. Тому поки що не зрозуміло, чи потрібен у них хтось третій. Швидше, до допомоги посередника можуть вдатися, якщо йтиметься про організацію особистої зустрічі Володимира Зеленського та Володимира Путіна. На ній українська сторона акцентувала увагу, щоб надати відданість переговорному процесу.

[ + – ] Володимир Зеленський каже, що хоче провести переговори з Росією у Єрусалимі Фото: pexels.com

За словами радника голови Офісу президента та переговорника з Росією Михайла Подоляка, президент України Володимир Зеленський відкритий для переговорів із Володимиром Путіним, наразі Україна шукає місце для них. І сам Зеленський на брифінгу заявив, що хоче провести переговори з Росією у Єрусалимі. Про що особисто сказав прем'єр-міністру Ізраїлю.

"Зараз, очевидно, Зеленський хоче провести таку зустріч, вважаючи, що вона приведе хоч до якогось проміжного результату. З боку Путіна ми не бачили якоїсь зацікавленості в цьому переговорному форматі, хоча Лавров часто каже, що він обговорюється", – уточнює Краєв. Тому Ізраїль може стати майданчиком для переговорів, але не більше.

Не нейтральні переговорники: Туреччина, Швейцарія, Ватикан

Якщо на цьому етапі питання посередника може бути особливо актуальне, то в майбутньому він точно буде необхідний. Хто б міг стати посередником — складне питання. Крім Ізраїлю, у списку можливих варіантів згадуються: Туреччина, Швейцарія, Ватикан.

Якщо говорити про Туреччину, то вона може балансувати між Україною та Росією.

З одного боку, в Анкари та Москви є точки дотику. Наприклад, Росія постачає до Туреччини зенітні ракетні системи С-400, а сам президент Реджеп Тайїп Ердоган з Путіним на короткій нозі.

З іншого боку, лише Ердоган, єдиний лідер країни НАТО, який дозволив собі збивати російські літаки. Крім того він заявляє, що для України Альянс робить недостатньо. 25 лютого 2022 року, наступного дня після початку наступу РФ, президент Туреччини сказав, що НАТО має робити конкретніші кроки та не обмежуватися заявами щодо України. Тому експерти хоч і кажуть, що Ердоган намагається грати насамперед на свою користь, але йому все-таки ближче Україна, ніж Росія. У нього є свій геополітичний інтерес – Крим, яким він займається вісім років.

[ + – ] Ердоган в Україні має свій геополітичний інтерес – Крим Фото: AP

Що ж до Швейцарії, то ця країна також може бути лише майданчиком для переговорів між Україною та Росією. Москва навряд чи погодиться на її посередницьку місію. Не забуватимемо, що Швейцарія вперше за 206 років порушила свій нейтралітет, ввівши проти Росії той самий пакет санкцій, що й Європейський Союз через вторгнення в Україну.

Сірий кардинал з Пекіна: Китай веде свою гру

Не публічно, але суттєво на ситуацію може вплинути Китай. Нині експерти кажуть, що Пекін торгує власним нейтралітетом та ступенем залучення до конфлікту.

Саме про це йшлося 14 березня в Римі під час зустрічі радника президента США з нацбезпеки Джейка Саллівана та члена політбюро ЦК компартії із закордонних справ Китаю Яна Цзечі. Після семигодинної зустрічі останній заявив: "Китайська сторона всіма силами сприяє переговорам задля досягнення миру".

Цікаво, що ще недавно російські ЗМІ намагалися переконати росіян, що Пекін є союзником. І навіть з'явилася інформація, що Росія попросила допомоги Китаю у війні з нами. І не так у військовій сфері, як політичній, мовляв, дивіться, Пекін на нашому боці.

[ + – ] Павло Клімкін: "Путін із останніх сил намагається втягнути у війну проти нас Китай" Фото: КоммерсантЪ

"Путін з останніх сил намагається втягнути у війну проти нас Китай: не військово, але хоча б політично. І тут Путін програє. США і Китай порозуміються і будуть друзями-суперниками, а путінський режим буде в кюветі історії. США і Китай зустрілися в Римі. Пів року тому на це важко було розраховувати", – каже Павло Клімкін, ексміністр закордонних справ.

"Щоб вони не допомогли росіянам і закликали до врегулювання, засуджували агресію, вони, очевидно, вимагають зняття всіх торгових обмежень, введених Дональдом Трампом. Їм важливо, щоб компанії, що виходять з Росії, перенаправлялися на китайський ринок. Росія для Китаю вже зараз стала дешевим активом, який потрібно скуповувати, доки до цього не додумалися в Європі та на Заході. Китай зможе зіграти позитивну роль, але тільки в тому випадку, якщо Вашингтону з Пекіном вдасться домовитися. Тоді Китай буде таким собі сірим кардиналом, який зможе впливати на позицію Москви", – каже Олександр Краєв.